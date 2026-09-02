Vasco supera novamente o Vitória e se classifica na Copa do Brasil
Cruz-Maltino venceu por 2 a 0 no Barradão
O Vasco está classificado para as semifinais da Copa do Brasil! O Cruz-Maltino superou o Vitória por 2 a 0 no jogo de volta, nesta quarta-feira, e confirmou a vaga após também vencer a primeira partida, por 1 a 0. Os gols da classificação foram marcados por Andrés Gómez e Puma Rodríguez, ambos no segundo tempo. Na próxima fase, o Cruz-Maltino enfrenta o Palmeiras em busca de uma vaga na final.
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Como foi Vitória e Vasco?
Primeiro tempo sem gols no Barradão
Nos primeiros 45 minutos, o Vasco voltou a sofrer com um problema que tem se repetido: a dificuldade para transformar o volume de jogo e as chances criadas em gols. Spinelli desperdiçou duas oportunidades claras, enquanto a equipe teve presença no ataque e conseguiu criar boas situações, mas não foi capaz de abrir o placar para encaminhar a classificação. Do outro lado, o Vitória parece ter encontrado o caminho para levar perigo e aposta principalmente nas bolas aéreas. A entrada de Sosa entre os zagueiros melhorou este problema crônico do Vasco na temporada, mas, ainda assim, as melhores chances do time baiano vieram pelo alto. Léo Jardim também voltou a demonstrar hesitação nas saídas do gol em cruzamentos.
Vasco encontra o caminho dos gols
No segundo tempo, o Vitória precisou partir para o abafa em busca do resultado e voltou com mais volume ofensivo, insistindo principalmente nas bolas aéreas, com cruzamentos e lançamentos alçados da intermediária. A pressão chegou a resultar em um gol de Luan Cândido, mas o jogador estava em posição de impedimento, e o lance foi anulado. O Vasco, por outro lado, continuou desperdiçando oportunidades, até que Andrés Gómez apareceu novamente para decidir. O atacante recebeu fora da área e marcou um belo gol de perna esquerda, em um lance muito semelhante ao que havia protagonizado no primeiro jogo entre as equipes. A partir daí, o Cruz-Maltino passou a controlar ainda mais a partida, enquanto o Vitória sentiu o golpe e perdeu força. Para fechar a classificação com autoridade, Puma Rodríguez marcou um golaço e selou a vitória do Vasco, que chega à semifinal da competição pelo terceiro ano consecutivo.
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Assim como no primeiro jogo entre as equipes, Andrés Gómez marcou o gol solitário da partida. E, por sinal, os dois gols foram bastante parecidos. Desta vez, após uma rebatida de Cuesta na área de defesa, Gómez recebeu a bola ainda no campo defensivo, avançou em velocidade até o ataque, deixou Luan Cândido para trás e finalizou com a perna esquerda, no canto de Lucas Arcanjo, para abrir o placar.
Deu aula 🏅
Andrés Gómez foi o grande nome do Vasco, não apenas na partida de hoje, mas também no confronto das quartas de final contra o Vitória. O atacante marcou os dois únicos gols do duelo entre as equipes, sendo decisivo tanto no jogo de ida quanto na volta e garantindo ao Cruz-Maltino a classificação para a próxima fase.
Ficou abaixo 📉
Ainda no primeiro tempo, Spinelli desperdiçou algumas oportunidades claras que poderiam ter custado caro ao Vasco ao longo da partida.
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✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Vitória
🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Ge TV e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ Gols: Andrés Gómez (VAS) e Puma (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Cacá (VIT), Luan Cândido (VIT), Puma (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -
🔴⚫🦁 Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Fabiano Souza), Cacá (Marinho), Luan Cândido e Ramon (Edenílson); Walace (Osvaldo), Zé Vítor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer (Renê).
⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton (Lucas Freitas); Sosa, Ramon Rique (Tchê Tchê) e Thiago Mendes; Adson (Colidio), Andrés Gómez (Marino Hinestroza) e Spinelli (David).
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