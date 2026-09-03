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Mais de 30 anos depois, Vasco repete feito marcante na Copa do Brasil

Cruz-Maltino confirma classificação e iguala sequência que não acontecia desde 1995

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 05:06
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Jogadores do Vasco comemoram classificação no Barradão
Jogadores do Vasco comemoram classificação no Barradão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está novamente entre os quatro melhores times da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (2), o Cruz-Maltino venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, e garantiu a classificação para as semifinais da competição. Com o resultado, o Vasco alcançou uma marca que não conseguia há 30 anos. Esta é a terceira semifinal consecutiva disputada pelo clube na Copa do Brasil, repetindo uma sequência registrada entre 1993 e 1995.

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A atual série começou em 2024. Naquele ano, o Vasco chegou às semifinais e enfrentou o Atlético-MG. Depois de perder por 2 a 1, de virada, na Arena MRV, o time empatou por 1 a 1 em São Januário e acabou eliminado.

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Em 2025, o Cruz-Maltino foi ainda mais longe. A equipe eliminou o Botafogo nas quartas de final e superou o Fluminense na semifinal, garantindo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Na final, porém, ficou com o vice-campeonato diante do Corinthians. Após o empate por 0 a 0 na Neo Química Arena, o Vasco perdeu por 2 a 1 no Maracanã e terminou com o vice-campeonato.

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Após a classificação diante do Vitória, o técnico Pedro Emanuel destacou a importância de o Vasco estar novamente entre os quatro semifinalistas da competição.

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- A equipe mostrou vontade de querer estar presente em todas as competições. Mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, estamos presentes nas semifinais da Copa do Brasil. Tem que ser motivo de orgulho para o clube. Independentemente daquilo que aconteça no campeonato, essa é uma competição especial. Tenho muito orgulho de poder fazer parte desse momento - afirmou o treinador.

Andrés Gómez celebra gol contra o Vitória
Andrés Gómez celebra gol contra o Vitória (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

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Vasco volta a vencer três seguidas quase um ano depois

Além da classificação, a vitória no Barradão marcou outro feito importante para o Vasco. Pela primeira vez desde outubro de 2025, a equipe venceu três partidas consecutivas.

A sequência atual começou justamente na Copa do Brasil, com o placar de 1 a 0 contra o Vitória, em São Januário, depois vieram os três pontos contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, e foi completada com o triunfo contra o adversário baiano desta quarta-feira.

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A última vez que o Vasco havia conseguido uma série de três vitórias seguidas foi em outubro do ano passado. Na ocasião, o time comandado por Fernando Diniz venceu Vitória, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino, vivendo seu melhor momento na temporada.

Agora, o Vasco deixa a Copa do Brasil momentaneamente de lado e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense no próximo sábado (5), em duelo importante na luta para deixar a zona de rebaixamento.

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