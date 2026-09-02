Veja gols em Vitória x Vasco: Andrés Gómez e Puma Rodríguez marcam
Cruz-Maltino está classificado para a semifinal da competição
Vasco venceu o Vitória por 2 a 0 nesta quarta-feira (2), no Barradão, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Com gols de Andrés Gómez e Puma Rodríguez, o Cruz-Maltino e está classificado ás semifinais da competição.
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Aos 35 minutos da primeira etapa, Andrés Gómez sai do campo de defesa, carrega a bola, limpa Luan Cândido da jogada e bate com a perna esquerda no canto direito de Lucas Arcanjo.
Veja o gol:
September 3, 2026
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No apagar das luzes! Aos 51 minutos da segunda etapa, Puma dá linda caneta em Osvaldo, toca para Colidio, que devolve para o lateral dentro da área. Ele chuta forte, cruzado, e marca o segundo gol do Vasco no jogo.
Veja o segundo gol:
September 3, 2026
Como foi Vitória e Vasco?
Nos primeiros 45 minutos, o Vasco voltou a sofrer com um problema que tem se repetido: a dificuldade para transformar o volume de jogo e as chances criadas em gols. Spinelli desperdiçou duas oportunidades claras, enquanto a equipe teve presença no ataque e conseguiu criar boas situações, mas não foi capaz de abrir o placar para encaminhar a classificação. Do outro lado, o Vitória parece ter encontrado o caminho para levar perigo e aposta principalmente nas bolas aéreas. A entrada de Sosa entre os zagueiros melhorou este problema crônico do Vasco na temporada, mas, ainda assim, as melhores chances do time baiano vieram pelo alto. Léo Jardim também voltou a demonstrar hesitação nas saídas do gol em cruzamentos.
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No segundo tempo, o Vitória precisou partir para o abafa em busca do resultado e voltou com mais volume ofensivo, insistindo principalmente nas bolas aéreas, com cruzamentos e lançamentos alçados da intermediária. A pressão chegou a resultar em um gol de Luan Cândido, mas o jogador estava em posição de impedimento, e o lance foi anulado. O Vasco, por outro lado, continuou desperdiçando oportunidades, até que Andrés Gómez apareceu novamente para decidir. O atacante recebeu fora da área e marcou um belo gol de perna esquerda, em um lance muito semelhante ao que havia protagonizado no primeiro jogo entre as equipes. A partir daí, o Cruz-Maltino passou a controlar ainda mais a partida, enquanto o Vitória sentiu o golpe e perdeu força. Para fechar a classificação com autoridade, Puma Rodríguez marcou um golaço e selou a vitória do Vasco, que chega à semifinal da competição pelo terceiro ano consecutivo.
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✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Vitória
🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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