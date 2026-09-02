Vasco atualiza situação de Cuiabano, Jair e Brenner
Cruz-Maltino divulgou o panorama dos jogadores lesionados e a lista de relacionados para enfrentar o Vitória
Antes do duelo decisivo contra o Vitória, nesta quarta-feira (2), o Vasco atualizou a situação dos jogadores que estão em recuperação de lesões. Cuiabano, Jair e Brenner seguem fora da equipe, mas apresentam diferentes estágios no processo de recuperação.
➡️ Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil
Cuiabano continua afastado por conta de dores musculares que o tiraram da equipe desde a derrota para o Palmeiras. O lateral-esquerdo já está em processo de transição e realiza trabalhos junto à preparação física.
Jair sofreu uma lesão grau 3 no adutor da coxa direita durante a partida contra o Santos, em agosto. O volante apresenta excelente evolução e já iniciou trabalhos no campo com a preparação física. A previsão inicial era de aproximadamente um mês de afastamento.
Já Brenner sofreu uma lesão ligamentar e em um tendão do pé esquerdo também em agosto. O atacante segue em tratamento e, segundo o clube, a recuperação ocorre sem intercorrências. Inicialmente, o jogador optou pelo tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia.
➡️ Flamengo pode tirar o Vasco do Z-4 nesta quarta-feira; entenda
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Relacionados do Vasco para jogo contra o Vitória
Além da atualização sobre os lesionados, o Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira. Confira:
- Goleiros: Fuzato, Léo Jardim e Pablo.
- Laterais: PH, Puma Rodríguez, Lucas Piton, Paulinho e Avellar.
- Zagueiros: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan e Bruno André.
- Meias: Euder, Ramon Rique, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Sosa.
- Atacantes: Andrés Gómez, Adson, David, Nuno Moreira, Colidio, Spinelli e Marino Hinestroza.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Vasco avança por Alan Lescano, mas ainda depende de empréstimoHá 2 minutos
Fora de Campo
Ex-atacante de Corinthians e Vasco vive nas ruas após vício em crackHá 3 horas
Fora de Campo
Ex-diretor do Flamengo questiona venda da SAF do Vasco: 'Como fica a lisura?'Há 5 horas
Vasco
David joga hoje? Entenda a situação do jogador do Vasco investigadoHá 5 horas
Fora de Campo
Inteligência artificial crava resultado de Vitória x Vasco na Copa do BrasilHá 11 horas
Futebol Nacional
IA projeta classificados para semifinal da Copa do BrasilHá 12 horas
Mais LANCE!