Vasco atualiza situação de Cuiabano, Jair e Brenner

Antes do duelo decisivo contra o Vitória, nesta quarta-feira (2), o Vasco atualizou a situação dos jogadores que estão em recuperação de lesões. Cuiabano, Jair e Brenner seguem fora da equipe, mas apresentam diferentes estágios no processo de recuperação.

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Cuiabano continua afastado por conta de dores musculares que o tiraram da equipe desde a derrota para o Palmeiras. O lateral-esquerdo já está em processo de transição e realiza trabalhos junto à preparação física.

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Jair sofreu uma lesão grau 3 no adutor da coxa direita durante a partida contra o Santos, em agosto. O volante apresenta excelente evolução e já iniciou trabalhos no campo com a preparação física. A previsão inicial era de aproximadamente um mês de afastamento.

Já Brenner sofreu uma lesão ligamentar e em um tendão do pé esquerdo também em agosto. O atacante segue em tratamento e, segundo o clube, a recuperação ocorre sem intercorrências. Inicialmente, o jogador optou pelo tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia.

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Cuiabano em ação pelo Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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Relacionados do Vasco para jogo contra o Vitória

Além da atualização sobre os lesionados, o Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Vitória na noite desta quarta-feira. Confira:

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Goleiros: Fuzato, Léo Jardim e Pablo. Laterais: PH, Puma Rodríguez, Lucas Piton, Paulinho e Avellar. Zagueiros: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan e Bruno André. Meias: Euder, Ramon Rique, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Sosa. Atacantes: Andrés Gómez, Adson, David, Nuno Moreira, Colidio, Spinelli e Marino Hinestroza.

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