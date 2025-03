O Vasco tem uma carta de intenções com Roberto Medina, idealizador do Rock in Rio, para agenda de eventos e negócios após São Januário ser modernizado. A reforma ainda está em fase de estudos e formalização de projetos. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O objetivo do Vasco é fazer com que o "novo São Januário" também seja um estádio para o uso cultural e artístico. Grandes shows podem ajudar o clube a tornar o local mais rentável.

Em conteúdo produzido pela VascoTV, o segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito Neto, contou que o clube está negociando com um "banco de investimento e uma empresa muito grande no mercado de shows". Sem citar Medina, o dirigente cravou que a torcida iria gostar da novidade.

- A gente está negociando com um banco de investimento e com uma empresa muito grande do mercado de shows, do mercado de business, que procurou o Vasco. Foi bem bacana. Não foi nem uma procura ativa, veio dessa empresa, que é muito grande. Essa empresa que vai trazer com ela esse parceiro financeiro, que é um banco de investimento. Além disso, estamos trazendo consultora especializada em plano de negócios de estádio - revelou Renato Brito.

O Vasco também aguarda o resultado do estudo econômico-financeiro do custo de construção e operação. O clube projeta um estádio com capacidade entre 43 e 57 mil torcedores.

Em caso de shows, a ocupação de São Januário aumenta consideravelmente. Isso porque parte da plateia ocupará o gramado, da mesma forma que acontece no Nilton Santos, a casa do Botafogo. No estádio do rival, a capacidade passa de 45 mil para 60 mil pessoas.

- Eu vou falar um número aqui e não quero que ninguém se assuste, porque é uma diferença muito grande. Mas eu diria que vai ficar entre 43 e 57 mil. Por que essa diferença? Porque o que está sendo feito agora é um estudo econômico-financeiro do custo de construção e do custo de operação - disse o segundo vice-presidente geral do Vasco.

As obras da modernização de São Januário ainda não têm previsão para sair do papel. O clube precisa da Sociedade de Propósito Específico (SPE) para poder arrecadar recursos com a venda do potencial construtivo. O estatuto social da empresa está 90% pronto e a criação precisa passar pelo Conselho Deliberativo e pela Assembleia Geral de sócios.