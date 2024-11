Músicas do Vasco: conheça as canções mais famosas da torcida

As músicas da torcida do Vasco simbolizam a história e a força do clube em cada canto. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 11:19 • São Paulo

A torcida do Vasco da Gama, conhecida como a Cruz de Malta, é uma das mais apaixonadas do Brasil. Suas músicas ecoam a história de lutas e glórias do clube, criando uma atmosfera única nos estádios. Cada canção traz o orgulho de ser vascaíno e o compromisso dos torcedores em apoiar o time em qualquer circunstância. Confira as cinco músicas mais icônicas que traduzem a paixão da torcida do Vasco.

“Casaca”

“Casaca” é o grito tradicional dos torcedores do Vasco e funciona quase como um hino não oficial do clube. Inspirada na tradição naval, a música tem um ritmo marcial e um tom de exaltação, que reflete o orgulho e a história de resistência do Vasco. Esse canto é entoado em momentos decisivos, principalmente nos minutos finais de jogos importantes, servindo para motivar o time e demonstrar a força da torcida.

Letra completa da música do Vasco:

Atenção, vascaínos, ao Vasco nada?

Tudo!

Então como é que é, que é, que é?

Casaca, casaca, casaca-saca-saca

A turma é boa, é mesmo da fuzarca

Vasco, Vasco, Vasco

“De Todos os Amores”

"De Todos os Amores" é uma canção que representa o amor eterno dos torcedores pelo Vasco. A música destaca o Vasco como o primeiro e mais duradouro amor dos torcedores, enfatizando a ligação de vida entre a Cruz de Malta e os vascaínos. Essa canção é entoada para lembrar que, mesmo com todas as dificuldades, o amor pelo Vasco nunca enfraquece.

Letra completa da música do Vasco:

De todos os amores que eu tive, és o mais antigo

O Vasco é minha vida, minha história, o meu primeiro amigo

Quem não te conhece, me pergunta por que eu te segui

(Porque eu te amo!)

Eu levo a cruz-de-malta no meu peito desde que eu nasci

(E eu não paro!)

E eu não paro, não paro, não!

A cruz-de-malta, meu coração!

Vasco da Gama, minha paixão! (Minha paixão!)

Vasco da Gama, religião!

De todos os amores que eu tive, és o mais antigo

O Vasco é minha vida, minha história, o meu primeiro amigo

Quem não te conhece, me pergunta por que eu te segui

(Porque eu te amo!)

Eu levo a cruz-de-malta no meu peito desde que eu nasci

(E eu não paro!)

E eu não paro, não paro, não!

A cruz-de-malta, meu coração!

Vasco da Gama, minha paixão! (Minha paixão!)

Vasco da Gama, religião!

“Domingo, eu vou ao Maracanã”

Esse cântico exalta a experiência de ir ao Maracanã para apoiar o Vasco, destacando a emoção e a intensidade que os torcedores levam aos jogos. É uma música do Vasco que demonstra o comprometimento dos vascaínos com o clube, indo ao estádio para criar um ambiente de apoio incondicional. É um grito de guerra que representa a paixão da torcida em dias de clássicos.

Letra completa da música do Vasco:

Domingo, eu vou ao Maracanã

Vou torcer pro time que sou fã

Vou levar foguetes e bandeiras

Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão

Não vou de cadeira numerada

Vou sentar na arquibancada pra sentir mais emoção

Porque meu time, bota pra f***

E a Força Jovem dá porrada pra valer

Ôooh, oooh Vasco!

“Vasco Monumental”

Essa música relembra momentos gloriosos do Vasco, como o "Expresso da Vitória" e o histórico gol de Juninho contra o River Plate. É uma canção de orgulho e de exaltação às conquistas do clube, reforçando a imagem do Vasco como um gigante do futebol. A torcida canta esse hino para relembrar as grandes vitórias e para inspirar novas conquistas.

Letra completa da música do Vasco:

Vou torcer pro Vasco ser campeão

São Januário, meu caldeirão!!

Vou torcer pro Vasco ser campeão

São Januário, meu caldeirão!!

Vasco, a tua glória e a tua história

É relembrar, o "Expresso da Vitória"!!

Contra o River Plate sensacional (gol de quem?)

Gol do Juninho, monumental!!!!!

Vou torcer pro Vasco ser campeão

São Januário, meu caldeirão!!

Vou torcer pro Vasco ser campeão

São Januário, meu caldeirão!!

“Dá-lhe Dá-lhe Meu Vasco”

Esse cântico é um dos mais populares e é entoado nos momentos em que a torcida deseja energizar o time. A música representa a alegria e o compromisso dos torcedores, que apoiam o Vasco com intensidade e animação. O cântico reforça o espírito festivo e a lealdade dos vascaínos, criando uma atmosfera de festa nas arquibancadas.

Letra completa da música do Vasco:

Dá-lhe Dá-lhe Meu Vasco

Dá-lhe Dá-lhe Meu Vasco

Eu sou boêmio, sim senhor

E bebo todas que vier

Bebo pelo meu Vasco

Meu único amor

Essas canções representam o amor e a história da torcida vascaína, cada uma com seu significado especial. Entoadas em uníssono, essas músicas transformam os estádios em verdadeiros palcos de emoção, revelando o espírito e a dedicação dos torcedores pelo Vasco da Gama.