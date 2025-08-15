menu hamburguer
Europeus reagem a novo reforço encaminhado do Palmeiras: ‘Não consegue’

Atleta chega para assumir a vaga de Vanderlan, que assinou com o Bragantino

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
12:37
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras encaminhou a contratação de Jefté, lateral-esquerdo formado nas categorias de base do Fluminense e atualmente no Rangers, da Escócia. Na europa, a repercussão tem sido bastante positiva, para o Rangers. Internautas consideram a negociação muito lucrativa para o time escocês e um "mau negócio" para o Palmeiras.

Jefté no Palmeiras

A tendência é que Jefté assine contrato válido com o Palmeiras por cinco temporadas, assim como ocorreu com os demais reforços anunciados pelo clube nesta janela.

Jefté chega para ocupar lacuna deixada por Vanderlan, que acertou recentemente com o Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Formado nas categorias de base do Fluminense, o lateral defendeu o clube carioca até 2023, quando se transferiu para o Apoel, do Chipre. Após uma temporada, foi negociado com o Rangers, onde disputou 55 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

Na última temporada europeia, Jefté se destacou como um dos principais nomes da equipe escocesa. O vice-campeonato nacional lhe rendeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo do campeonato local.

Provável novo reforço do Palmeiras, Jefté é formado pelo Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense)

