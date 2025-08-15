Europeus reagem a novo reforço encaminhado do Palmeiras: ‘Não consegue’
Atleta chega para assumir a vaga de Vanderlan, que assinou com o Bragantino
O Palmeiras encaminhou a contratação de Jefté, lateral-esquerdo formado nas categorias de base do Fluminense e atualmente no Rangers, da Escócia. Na europa, a repercussão tem sido bastante positiva, para o Rangers. Internautas consideram a negociação muito lucrativa para o time escocês e um "mau negócio" para o Palmeiras.
Jefté no Palmeiras
A tendência é que Jefté assine contrato válido com o Palmeiras por cinco temporadas, assim como ocorreu com os demais reforços anunciados pelo clube nesta janela.
Jefté chega para ocupar lacuna deixada por Vanderlan, que acertou recentemente com o Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.
Formado nas categorias de base do Fluminense, o lateral defendeu o clube carioca até 2023, quando se transferiu para o Apoel, do Chipre. Após uma temporada, foi negociado com o Rangers, onde disputou 55 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.
Na última temporada europeia, Jefté se destacou como um dos principais nomes da equipe escocesa. O vice-campeonato nacional lhe rendeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo do campeonato local.
