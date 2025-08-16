O Jungle Fight, maior evento de MMA do Brasil, está perto de coroar o primeiro campeão do Fight do Milhão. As duas semifinais do torneio masculino, que dará ao vencedor meio milhão de reais, serão disputadas neste sábado (16). O Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será palco dos dois duelos pelo peso leve. Na luta principal, Carlos Alexandre da Costa, o Carlos Mistoca, enfrenta Marcelo Medeiros. Quem ganhar enfrentará o vencedor da luta entre Arcangelo Anjo e Cleiton Morais na grande final.

continua após a publicidade

O Fight do Milhão é tido como o maior torneio da história do MMA nacional, com premiação milionária - até então algo inédito no esporte de combate brasileiro. Além das semifinais do torneio, outras 14 lutas acontecerão como parte do Jungle Fight 139.

O Sportv e o Combate transmitem o card completo a partir das 20h (horário de Brasília) e os duelos do torneio terão transmissão ao vivo da TV Globo, após a exibição do programa ''Altas Horas''.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Duelo de gerações é esperado para a final

Independente dos vencedores das semifinais deste sábado, a grande final do Fight do Milhão terá um duelo de gerações. Isso porque os dois mais experientes entre os quatro semifinalistas irão se enfrentar. Os veteranos Marcelo Medeiros (39 anos) e Carlos Mistoca (34 anos) estão em rota de colisão e irão representar a ''velha geração'' na grande decisão.

Por outro lado, a segunda semifinal terá atletas mais jovens e buscando seu auge no esporte. Aos 28 anos, Cleiton Morais busca fazer história ao enfrentar Arcangelo Anjo, de 29 anos. Os dois estão com boa sequência de vitórias (dois triunfos seguidos para Morais e cinco para Arcangelo) e esta deve ser uma das maiores lutas da história do Jungle Fight.

continua após a publicidade

Destaques para além do Fight do Milhão

Longe dos holofotes do Fight do Milhão, destaque para Carlos Soares, o ''Carlin'', que já tem participação em organizações internacionais e é um dos lutadores mais conhecidos de Minas Gerais. Soares vem de derrota em disputa pelo cinturão peso galo e busca recuperação diante de Shahin Najafi. Ele também já lutou contra o novo campeão da PFL, Marcirley Alves.

No peso mosca, Rodrigo ''Bad Boy'' é um dos destaques. Natural do Pará, ele vem de três vitórias seguidas e conquistou títulos de menor expressão e agora busca seguir sua evolução no cenário nacional com vitória no Jungle Fight. Ele enfrenta João ''The Future'' Carvalho.