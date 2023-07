O Vasco segue sua trajetória no Brasileirão. Confira a seguir os próximos compromissos do Cruz-Maltino.



CONFIRA OS PRÓXIMOS JOGOS DO VASCO



BRASILEIRÃO



Vasco x Athletico - domingo, 23/7, às 18h30. São Januário. Brasileirão. Onde assistir: SporTV e Premiere

Corinthians x Vasco - sábado, 29/7, às 18h30. Neo Química Arena. Brasileirão. Onde assistir: Premiere

Vasco x Grêmio - domingo, 6/8, às 16h. São Januário. Brasileirão. Onde assistir: Globo e Premiere

Bragantino x Vasco - segunda-feira, 14/8, às 20h. Nabi Abi Chedid. Brasileirão. Onde assistir: SporTV e Premiere

Vasco x Atlético-MG - domingo, 20/8, às 11h. São Januário. Brasileirão. Onde assistir: Premiere