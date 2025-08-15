Aos 42 anos, o goleiro ex-Vasco Martín Silva foi decisivo no empate sem gols do Libertad no jogo de ida das oitavas da Libertadores, contra o River Plate. Ele teve que assumir a posição titular devido à lesão do goleiro Morinigo. Além das sete defesas ao longo do jogo, no apagar das luzes, aos 50 minutos do segundo tempo, o goleiro fez uma grande defesa, garantindo o empate e o "clean sheet".

continua após a publicidade

A grande atuação do jogador mexeu com o coração do torcedor, que ficou saudosa com o período do goleiro no Vasco.

➡️ Fala de novo reforço do Vasco preocupa torcedores: ‘Não posso crer’

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Ídolo para alguns, relembre o legado de Martín Silva no Vasco

Martin Silva disputou a final da Copa Libertadores de 2013 pelo Olimpia-PAR, mas topou o desafio de ir para um Vasco rebaixado naquele ano. O uruguaio já chegou como solução.

Em 2014, as firmes atuações, juntas às do elenco, teriam culminado com título carioca não fosse pelo gol marcado em posição de impedimento por Márcio Araújo, no último lance do segundo jogo da final.

continua após a publicidade

Os feitos eram tão fartos que até uma camisa celeste foi customizada para o goleiro. Em homanegm a sua seleção, o azul foi uma constante no uniforme do goleiro durante todo o período dele no Vasco.

Goleiro Martín Silva em ação pelo Vasco (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Começou 2015 e Martin Silva fez grandes defesas na campanha do título carioca - inclusive nas finais, contra o Botafogo. No Brasileirão daquele ano, o goleiro sofreu com mais uma equipe que pouco conseguia lhe proteger. Apesar de o uruguaio ser incontestável sob as traves, o Vasco voltou a ser rebaixado, mas apenas uma falha, num jogo em que parecia estar atuando "no sacrifício", contra o Palmeiras, lhe marcou.

continua após a publicidade

Na temporada seguinte (2016), novo título estadual e temporada segura. Durante a Série B, o goleiro, ciente de sua importância para a equipe, pediu dispensa da seleção uruguaia. O acesso fora obtido. Em 2017, renovou o contrato com o Cruz-Maltino, contribuiu para a classificação à Copa Libertadores e mal sabia o quão importante seria no principal torneio do continente: foram três pênaltis defendidos que garantiram a classificação cruz-maltina à fase de grupos, e outros dois, num mesmo jogo, que minimizaram o que já era uma goleada para o Racing-ARG.