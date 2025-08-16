NBA: Doncic se lesiona em amistoso, e fãs ficam em pânico; vídeo

O sábado (16) é de apreensão para os torcedores do Los Angeles Lakers. Isso porque uma das estrelas do time da NBA, Luka Doncic se lesionou em amistoso da Eslovênia contra a Letônia. O choque foi com um companheiro de seleção, e o astro foi mancando para o vestiário.

Enquanto a seleção eslovena não informa a gravidade da lesão, o sentimento é de apreensão para a torcida dos Lakers, que fez diversos comentários nas redes sociais:

'Que fase para o Lakers, chega a ser inacreditável', escreveu um internauta.

'O Lakers não tem um dia de paz, que ódio', foi outra reclamação.

No vídeo abaixo, o momento da lesão:



Doncic e Lebron lideram salários do Lakers

O Lakers apresenta forte folha salarial para a temporada 2025/26 da NBA. A franquia californiana destinará mais de US$ 194 milhões em pagamentos aos jogadores, ultrapassando em US$ 58,5 milhões o teto estabelecido pela liga. LeBron James, de 40 anos, e Luka Doncic lideram a lista de salários milionários da franquia.



As movimentações no mercado seguem a estratégia da franquia de manter competitividade imediata enquanto preserva flexibilidade financeira para disputar grandes nomes na agência livre de 2027. LeBron exerceu sua player option para permanecer em Los Angeles, enquanto Doncic fechou uma extensão de três anos por US$ 160 milhões com o Lakers.

Novos reforços para o Lakers

A diretoria do Los Angeles Lakers reforçou o elenco após a campanha de 50 vitórias na temporada anterior, que terminou com eliminação na primeira rodada dos playoffs para o Minnesota Timberwolves. O pivô Deandre Ayton, o ala-pivô Jake LaRavia e o armador Marcus Smart foram as principais contratações para o time comandado pelo técnico J.J. Redick.

Ayton chega ao Lakers com contrato de dois anos no valor de US$ 16,2 milhões para suprir a necessidade de um pivô confiável. LaRavia, por sua vez, assinou por dois anos e US$ 12 milhões para ocupar a vaga deixada por Dorian Finney-Smith, transferido para o Houston Rockets. Smart chega com vínculo de dois anos por US$ 11 milhões.

Além dos US$ 194,8 milhões em salários, a equipe possui US$ 18 milhões em direitos de agentes livres, elevando o valor total para US$ 213,1 milhões. Com o teto salarial da NBA fixado em US$ 154,6 milhões para 2025/26, o Lakers está US$ 58,5 milhões acima do limite.

A franquia, no entanto, encontra-se US$ 1,1 milhão abaixo do primeiro apron e US$ 13 milhões abaixo do segundo apron, limites que impõem regras mais rígidas para times infratores. Vale destacar que os direitos sobre agentes livres não são contabilizados para efeito dos aprons, o que confere à equipe maior flexibilidade dentro dessas limitações específicas.

A partir da próxima temporada, Doncic começará a atuar sob sua nova extensão contratual de três anos. O armador receberá US$ 46 milhões de salário-base em 2025-26. LeBron James, conhecido como "King", demonstrou que ainda consegue contribuir com basquete de alto nível mesmo aos 40 anos, justificando seu "status" como o atleta mais bem pago do time.

Confira o top-10 de salários do Lakers na NBA 2025/26

Ranking Jogador Salário-base 1 LeBron James US$ 52,6 milhões 2 Luka Doncic US$ 46 milhões 3 Rui Hachimura US$ 18,2 milhões 4 Austin Reaves US$ 14 milhões 5= Gabe Vincent US$ 11,5 milhões 5= Jarred Vanderbilt US$ 11,5 milhões 7 Maxi Kleber US$ 11 milhões 8 Deandre Ayton US$ 8,1 milhões 9 Jake LaRavia US$ 6 milhões 10 Marcus Smart US$ 5,1 milhões