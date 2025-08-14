menu hamburguer
Diretor do Vasco viaja para Turquia e tenta fechar contratação de Carlos Cuesta

Cruz-Maltino tenta fechar compra do zagueiro que pertence ao Galatasaray

imagem cameraAdmar Lopes foi para a Europa para acertar contratação de Carlos Cuesta (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Matheus Guimarães
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
17:04
Admar Lopes voltou para a Europa. O diretor do Vasco viajou para a Turquia para tentar fechar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta.

➡️ Luiz Gustavo e Leandrinho retornam ao Vasco após amistosos com a Seleção Sub-20

O Vasco ofereceu cerca de 5 milhões de euros por 60% de Carlos Cuesta. Os valores agradam ao Galatasaray. A tendência é de que o negócio seja sacramentado.

O movimento de Admar Lopes é idêntico ao que fez para fechar a contratação de Andrés Gómez. O atacante, que também é colombiano, desembarca no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Carlos Cuesta Colômbia Vasco
Carlos Cuesta está próximo de se tornar o novo zagueiro do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Carlos Cuesta?

Carlos Cuesta tem o perfil de zagueiro que o Gigante da Colina busca no mercado. O jogador pode atuar em linha alta, é rápido, tem boa saída de jogo e força física.

Alvo do Vasco, Carlos Cuesta é revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, e teve passagens pelo Genk, da Bélgica. No Galatasaray desde a temporada 2024/2025, o zagueiro não se firmou no clube turco. Por lá foram apenas oito jogos.

