Diretor do Vasco viaja para Turquia e tenta fechar contratação de Carlos Cuesta
Cruz-Maltino tenta fechar compra do zagueiro que pertence ao Galatasaray
Admar Lopes voltou para a Europa. O diretor do Vasco viajou para a Turquia para tentar fechar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta.
O Vasco ofereceu cerca de 5 milhões de euros por 60% de Carlos Cuesta. Os valores agradam ao Galatasaray. A tendência é de que o negócio seja sacramentado.
O movimento de Admar Lopes é idêntico ao que fez para fechar a contratação de Andrés Gómez. O atacante, que também é colombiano, desembarca no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14).
Quem é Carlos Cuesta?
Carlos Cuesta tem o perfil de zagueiro que o Gigante da Colina busca no mercado. O jogador pode atuar em linha alta, é rápido, tem boa saída de jogo e força física.
Alvo do Vasco, Carlos Cuesta é revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, e teve passagens pelo Genk, da Bélgica. No Galatasaray desde a temporada 2024/2025, o zagueiro não se firmou no clube turco. Por lá foram apenas oito jogos.
