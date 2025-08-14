Andrés Gómez chega ao Rio para reforçar o Vasco e revela problema físico

Andrés Gómez desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para se juntar ao Vasco na continuidade da temporada. O jogador de 22 anos chegou por volta das 21h30 (de Brasília) no Aeroporto do Galeão e assinou um contrato de empréstimo vindo do Rennes, da França.

Novo camisa 11 do Cruz-Maltino, o colombiano, sem jogar desde maio, disse estar bem fisicamente. Contudo, ele revelou que está com um "incômodo no quadril".

— Fisicamente estou muito bem. Tenho um desconforto no quadril, mas não é muito. Estou muito ansioso por estar no campo jogando para sair ao melhor de mim — declarou o

Ao ser perguntado sobre seu estilo de jogo, o atacante destacou a velocidade como principal aspecto. Além disso, afirmou que enxerga trabalhar com Fernando Diniz como uma oportunidade de se destacar para defender a Colômbia na Copa do Mundo.

— (Podem esperar de mim) Muita entrega, eu gosto de correr muito, sou muito veloz, também tenho uma boa finalização com as duas. Sou um jogador desequilibrante e vou apoiar na defesa também. Seria um sonho para mim também jogar o Mundial com a minha seleção, obviamente por isso aspirei vir para cá, para este clube tão grande. Penso que é um técnico que vai me dar muita confiança porque já trabalhou com vários jogadores colombianos — disse Andrés.

Conheça Andrés Gómez, reforço do Vasco.

No futebol francês, Gómez enfrentou algumas dificuldades para se firmar, participando de 19 partidas e marcando três gols. Apesar de ter jogado pouco, o colombiano manteve uma média impressionante de gols: um a cada 123 minutos em campo. Agora, ele busca no Cruz-Maltino a chance de recuperar o desempenho que o destacou internacionalmente e voltar a ter uma sequência de jogos.

Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Andrés Gómez se destacou desde jovem, acumulando 57 partidas, 12 gols e cinco assistências pelo clube. Depois, transferiu-se para o Real Salt Lake, nos Estados Unidos, onde viveu a melhor fase da carreira. Na Major League Soccer, foram 65 jogos, 15 gols e 15 assistências, um desempenho que chamou a atenção do Rennes, que o contratou por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões na cotação da época).

Com sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de atuar pelos dois lados do ataque, Gómez chega para ampliar as opções ofensivas do técnico vascaíno e reforçar o setor de pontas, que tem enfrentado dificuldades de regularidade nesta temporada. A expectativa é que o colombiano esteja à disposição já nas próximas semanas, após finalizar os trâmites burocráticos e se integrar ao elenco.

