Sinner despacha algoz de João Fonseca e volta à final de Cincinnati

Jannik Sinner está a uma vitória do terceiro título do ano e do segundo consecutivo do Masters 1000 de Cincinnati. Neste sábado, o líder do ranking derrotou o qualifier francês Terence Atmane, por 7/6 e 6/4, em 1h26m. Na terceira rodada, o número 136 do ranking eliminou João Fonseca.



Sinner espera Alcaraz ou Zverev

Domingo, Sinner, campeão do Aberto da Austrália e de Wimbledon, decide o título contra o espanhol Carlos Alcaraz (2º) ou o alemão Alexander Zverev (3º).

O tenista da Espanha, aliás, foi o único a derrotar o número 1 do mundo até aqui na temporada: nas finais do ATP 500 de Roma e na épica decisão de Roland Garros. Sinner, por sua vez, se vingou do maior rival na final de Wimbledon, em julho.

Algoz de João Fonseca sobe 67 posições

Graças à melhor semana de sua carreira, Atmane, de 23 anos, vai subir nada menos que 67 posições no ranking. Na segunda-feira, o francês vai assumir o 69º lugar, o melhor como profissional até aqui. Em Cincinnati, o algoz de João Fonseca derrotou dois top 10: o americano Taylor Fritz (4º) e o dinamarquês Holger Rune (9º).



Natural de Saint-Martin-Boulogne, no norte da França, Térence Atmane nasceu no dia 9 de janeiro de 2002 e tem 23 anos. O francês iniciou sua vida no tênis por volta dos sete anos, quando sua mãe decidiu tirá-lo dos videogames. Atualmente, o tenista é o 136º do ranking mundial da ATP, mas sua melhor marca foi alcançar o 118º no ano passado.

Apesar de não ter vencido nenhum título ATP, o jovem tenista conquistou quatro Challengers, incluindo os dois neste ano: em Guangzhou, no Japão, e em Busan, na Coreia do Sul. Atmane é canhoto e conta com sete vitórias e 14 derrotas desde que entrou no circuito ATP.

O desempenho de Atmane no tênis não é o seu único destaque. Com um QI de 158, considerado pontuação de gênio, o francês apelidado de "The Magician" também chama atenção nas redes sociais pelos truques de mágica e sua imensa coleção de cards de Pokémon.