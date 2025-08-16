Santos x Vasco: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

Santos e Vasco formam um clássico interestadual que carrega décadas de história no Campeonato Brasileiro. Desde os primeiros encontros na era unificada da competição, paulistas e cariocas já se enfrentaram em partidas decisivas, jogos de muitos gols e empates que entraram para a memória do torcedor. O Lance! apresenta estatísticas de Santos x Vasco pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O equilíbrio é a marca registrada desse confronto. Ao longo dos anos, os dois clubes se alternaram em bons momentos, ora disputando o título, ora brigando por objetivos diferentes, mas sempre protagonizando duelos acirrados. Essa característica faz com que, independentemente da fase, o jogo entre Santos e Vasco seja cercado de expectativa.

O fator casa também influencia no retrospecto. Na Vila Belmiro e no Pacaembu, o Santos tem desempenho amplamente favorável, enquanto o Vasco costuma ser mais competitivo em São Januário, onde conquistou a maior parte de suas vitórias sobre o Peixe.

continua após a publicidade

Mais do que números, o histórico entre as equipes carrega histórias de craques, viradas emocionantes e confrontos em que a técnica e a rivalidade se misturaram para criar grandes espetáculos no futebol brasileiro.

Histórico de Santos x Vasco pelo Brasileirão

Santos e Vasco já se enfrentaram 67 vezes pelo Brasileirão, com 24 vitórias para cada lado no quesito de triunfos e empates combinados — mas em distribuição diferente: o Peixe venceu 24 partidas (36%), o Vasco 19 (28%) e houve 24 empates (36%). No total, o Santos marcou 91 gols (média de 1,36 por jogo) e sofreu 79 (média de 1,18).

continua após a publicidade

Jogando em casa, o Santos soma 17 vitórias, 12 empates e apenas 5 derrotas em 34 partidas, aproveitando bem o mando. Já no Rio de Janeiro, a vantagem é vascaína: em 33 jogos, o time cruzmaltino venceu 14 vezes, empatou 12 e perdeu apenas 7.

O equilíbrio é também ofensivo e defensivo. O Santos marcou gols em 73% dos confrontos, enquanto o Vasco balançou as redes em 67%. Em contrapartida, ambos sofreram gols na maioria das partidas, reforçando a tendência de jogos com placares movimentados.

Partidas marcantes

Ao longo dos anos, alguns duelos ganharam destaque. Nos anos 1990, o Vasco chegou a emplacar vitórias expressivas em São Januário, como o 3 a 0 de 1997, com atuação decisiva de Edmundo. O Santos, por sua vez, respondeu em momentos como o 4 a 0 na Vila Belmiro em 2003, com show de Robinho e Diego na época da geração campeã brasileira.

Empates também fazem parte da história, como o 3 a 3 de 2011, disputado no Pacaembu, em um jogo de alternância constante no placar e gols de Neymar e Alecsandro. Já mais recentemente, vitórias mínimas e resultados apertados reforçaram o equilíbrio e a dificuldade que cada equipe encontra para se impor contra o rival.

Estatísticas do duelo

Total de jogos: 67 Vitórias do Santos: 24 (36%) Vitórias do Vasco: 19 (28%) Empates: 24 (36%) Gols do Santos: 91 (1,36 por jogo) Gols do Vasco: 79 (1,18 por jogo)

Os números mostram que, apesar da vantagem do Santos em vitórias totais, o Vasco equilibra o histórico com mais triunfos como mandante. A alternância de domínio e a alta taxa de empates mantêm o clássico como um dos mais imprevisíveis do Brasileirão.