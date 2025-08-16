Revelado nas categorias de base do Vasco, o meio-campista Douglas Luiz está próximo de fechar com o Nottingham Forest, da Premier League. O volante pertence a Juventus, mas o clube busca uma saída para o brasileiro após ter sido pouco aproveitado em 2024/2025. A ideia do clube bicampeão da Champions é substituir Danilo, que se transferiu ao Botafogo.

A decisão está sendo conduzida internamente por Edu Gaspar, novo diretor de futebol do Forest. O dirigente brasileiro considera a contratação do compatriota uma prioridade e avalia a viabilidade financeira e esportiva do negócio. A boa relação entre Edu e o empresário Kia Joorabchian, representante do volante brasileiro, pode facilitar as negociações, caso o clube opte por avançar.

De acordo com Fabrizio Romano, Douglas já aceitou os termos contratuais com o Nottingham Forest e o clube busca acelerar a documentação junto à Juventus para oficializar o reforço. O jogador será mais um brasileiro a reforçar os ingleses na temporada, além de Jair e Igor Jesus, dupla ex-Botafogo.

Douglas Luiz em ação pela Juventus (Foto: Divulgação/Instagram)

Confirmada a contratação de Douglas Luiz pelo valor exigido pela Juventus de 40 milhões de euros, o Vasco tem direito a uma fatia de 5% do montante total da transferência, graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA.

Passagem de Douglas Luiz pela Premier League

Um dos pontos favoráveis a Douglas Luiz é o fato do meia já ter passado pela Premier League quando defendia o Aston Villa. O brasileiro conseguiu ter sucesso na equipe de Birmingham, em que atuou por cinco temporadas.

Em seu último ano no clube inglês, o brasileiro conseguiu os melhores números da carreira, tendo marcado 10 gols e contribuído com 10 assistências.

