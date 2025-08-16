O zagueiro Luiz Gustavo, o volante Barrosos, o meia-atacante Estrella e os atacantes Léo Jacó e GB são as novidades na lista de relacionados que o Vasco divulgou há pouco para a partida deste domingo (17) contra o Santos , às 16h (horário de Brasília), no Morumbis.

GB e Léo Jacó entram na lista por conta da suspensão de Pablo Vegetti. O meia Estrella volta ao Gigante da Colina depois da lesão no joelho e Barros, que estava emprestado ao América-MG, é relacionado pela primeira vez pelo técnico Fernando Diniz.

Matheus Carvalho, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, não viajou para São Paulo e está em tratamento no departamento médico de São Januário. Os nomes de Maurício Lemos e Loide Augusto não aparecem na lista. O uruguaio não joga por opção da comissão técnica e o angolano está com uma virose.

Santos e Vasco já se enfrentaram 67 vezes pelo Brasileirão, com 24 vitórias para cada lado no quesito de triunfos e empates combinados — mas em distribuição diferente: o Peixe venceu 24 partidas (36%), o Vasco 19 (28%) e houve 24 empates (36%). No total, o Santos marcou 91 gols (média de 1,36 por jogo) e sofreu 79 (média de 1,18).

Jogando em casa, o Santos soma 17 vitórias, 12 empates e apenas 5 derrotas em 34 partidas, aproveitando bem o mando. Já no Rio de Janeiro, a vantagem é vascaína: em 33 jogos, o time cruzmaltino venceu 14 vezes, empatou 12 e perdeu apenas 7.

O equilíbrio é também ofensivo e defensivo. O Santos marcou gols em 73% dos confrontos, enquanto o Vasco balançou as redes em 67%. Em contrapartida, ambos sofreram gols na maioria das partidas, reforçando a tendência de jogos com placares movimentados.

O Santos ocupa a 14ª posição na tabela do campeonato brasileiro. O Vasco é o primeiro na zona de rebaixamento no 17º lugar.

