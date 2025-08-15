menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Fala de novo reforço do Vasco preocupa torcedores: ‘Não posso crer’

Declaração teve grande repercussão entre cruz-maltinos

Andrés Gomez durante sua chegada ao Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Vasco)
imagem cameraAndres Gomez, novo reforço do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
05:40
  Mais Notícias

O Vasco anunciou um novo reforço para o resto da temporada na noite desta quinta-feira (14). A chegada do jogador já deu o que falar. Recepcionado pela imprensa no aeroporto, o jogador revelou não estar 100% fisicamente, causando grande alvoroço entre os vascaínos.

O Vasco encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em 17º lugar, deixando a torcida na urgência por reforços.

Veja as reações nas redes sociais:

No futebol francês, Gómez enfrentou algumas dificuldades para se firmar, participando de 19 partidas e marcando três gols. Apesar de ter jogado pouco, o colombiano manteve uma média impressionante de gols: um a cada 123 minutos em campo. Agora, ele busca no Cruz-Maltino a chance de recuperar o desempenho que o destacou internacionalmente e voltar a ter uma sequência de jogos.

Andrés Gómez Vasco da Gama
Andrés Gomez desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Vasco informa chegada de Andrés Gomez

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina.

