Fala de novo reforço do Vasco preocupa torcedores: ‘Não posso crer’
Declaração teve grande repercussão entre cruz-maltinos
O Vasco anunciou um novo reforço para o resto da temporada na noite desta quinta-feira (14). A chegada do jogador já deu o que falar. Recepcionado pela imprensa no aeroporto, o jogador revelou não estar 100% fisicamente, causando grande alvoroço entre os vascaínos.
O Vasco encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em 17º lugar, deixando a torcida na urgência por reforços.
Veja as reações nas redes sociais:
No futebol francês, Gómez enfrentou algumas dificuldades para se firmar, participando de 19 partidas e marcando três gols. Apesar de ter jogado pouco, o colombiano manteve uma média impressionante de gols: um a cada 123 minutos em campo. Agora, ele busca no Cruz-Maltino a chance de recuperar o desempenho que o destacou internacionalmente e voltar a ter uma sequência de jogos.
Vasco informa chegada de Andrés Gomez
O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina.
