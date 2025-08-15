Polícia Civil apura denúncia de assédio contra funcionária do Vasco

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu investigação para apurar uma denúncia de assédio moral e sexual feita por uma funcionária do Vasco. O caso foi registrado no fim de julho, na delegacia de São Cristóvão, na Zona Norte da cidade, e envolve uma assistente de secretaria do clube. A informação foi divulgada pela Rádio Band News.

De acordo com a reportagem, a denúncia já chegou ao Conselho de Beneméritos do Vasco, que encaminhou um pedido formal de esclarecimentos à diretoria. No documento enviado na última terça-feira (12), o presidente do Conselho, Luis Manuel Rebelo, destacou a gravidade da situação e reforçou a necessidade de uma apuração criteriosa.

O documento contém o seguinte texto: “Dada a gravidade do tema e o impacto direto no ambiente de trabalho, na integridade, no bem-estar dos colaboradores e na reputação do clube, é imprescindível que sejam adotadas imediatamente as providências necessárias para apuração rigorosa dos fatos, garantia da segurança da funcionária envolvida, e adoção de medidas preventivas e corretivas conforme preceituam a legislação vigente e as normas internas da instituição.”, afirmou Rebelo no ofício encaminhado aos dirigentes.

A Polícia Civil informou que tanto a vítima quanto os demais envolvidos já foram ouvidos pelos agentes responsáveis pelo caso. Outras diligências estão em andamento com o objetivo de esclarecer o episódio. O inquérito deve seguir reunindo depoimentos e possíveis provas que ajudem a confirmar ou descartar as acusações apresentadas.

Internamente, a situação gera preocupação entre conselheiros e funcionários. A cobrança por medidas rápidas e efetivas reflete o receio de que a denúncia possa expor ainda mais o clube, que recentemente vem enfrentando pressões em outras frentes administrativas e políticas.

- Reforçamos a importância do tratamento ético e responsável da situação, com absoluto sigilo e proteção à vítima, em consonância com a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no ambiente laboral - pontuou Rebelo no documento.

O Vasco da Gama ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A expectativa é de que a diretoria apresente um posicionamento nos próximos dias, após análise do ofício encaminhado pelo Conselho de Beneméritos e das recomendações feitas pelas autoridades policiais.

