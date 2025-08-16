Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos vai enfrentar o Vasco neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para este jogo. Saiba como comprar.

continua após a publicidade

Santos x Vasco SAN VAS 20ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo (17), às 16h (de Brasília) Local Morumbis, em São Paulo Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC) Var Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

O Santos vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, além de um empate, e acumula três jogos de invencibilidade. A sequência começou com o empate por 2 a 2 diante do Sport, seguido pela vitória sobre o Juventude por 3 a 1, e o triunfo de virada contra o Cruzeiro por 2 a 1.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos já vendeu mais de 45 mil ingressos para o duelo diante do Vasco, no Morumbis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam os dois times?

O Santos vive o melhor momento sob o comando do técnico Cléber Xavier e busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A equipe abriu cinco pontos de vantagem para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Vasco.

continua após a publicidade

Neymar deve completar o sexto jogo seguido atuando durante os 90 minutos. O craque vive a expectativa de ser convocado pela primeira vez pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. A próxima lista será divulgada no dia 25 de agosto.

Para o duelo, Cléber Xavier deve contar com os retornos de Willian Arão e Luan Peres. O volante se recupera de um edema muscular na panturrilha direita, enquanto o zagueiro volta após uma contusão no pé esquerdo.

continua após a publicidade

Por outro lado, João Basso segue em transição após lesão no músculo adutor da coxa esquerda e deve retornar apenas na partida contra o Bahia. O defensor voltou a treinar com bola na última quinta-feira.

Nesta semana, o Peixe negociou o empréstimo do goleiro João Paulo, que acertou com o Bahia. Com isso, o reserva imediato de Gabriel Brazão deverá ser o Menino da Vila Diógenes.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Pela primeira vez, os amigos Neymar e Philippe Coutinho vão se enfrentar em solo brasileiro. Até aqui, o único duelo entre eles no profissional aconteceu na final da Champions League de 2019/2020, quando o meia defendia o Bayern de Munique e o atacante atuava pelo Paris Saint-Germain.

No Vasco, Coutinho deve iniciar a partida como titular. O técnico Fernando Diniz, porém, terá uma ausência importante: Pablo Vegetti. Será a primeira vez que o argentino ficará de fora desde sua chegada ao clube. Ele foi titular em todos os 16 jogos sob o comando do treinador. David aparece como o principal candidato a substituí-lo.

Outra baixa confirmada é o zagueiro João Victor, negociado com o CSKA Moscou. Por outro lado, o lateral Lucas Piton retorna de suspensão e reforça a equipe.

O Vasco precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento. Além disso, terá que torcer por uma derrota do Vitória diante do Juventude, neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

➡️ Clique para assistir ao vivo no Premiere

Ficha Técnica:

SANTOS X VASCO

20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo (17), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para asssitir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Provável escalação:

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão (Luan Peres) e Souza; Zé Rafael (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Barreal)

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Puma Rodríguez, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan

