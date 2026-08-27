Pedro Emanuel elogia postura da equipe em vitória: 'Espírito do Vasco' Treinador evitou comentar polêmicas de arbitragem

Após superar o Vitória por 1 a 0 em São Januário nesta quarta-feira (26), pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o técnico do Vasco, Pedro Emanuel, destacou o espírito demonstrado pela equipe durante a partida. O Cruz-Maltino atuou com um jogador a menos durante cerca de 80 minutos, após a expulsão de Barros no começo da primeira etapa.

Para o treinador, a postura apresentada pelos jogadores representa o comportamento que ele deseja ver no Vasco.

— Apesar de estarmos condicionados por 80 minutos, mostramos que esse é o espírito do Vasco e que eu quero para a nossa equipe. E que a nossa torcida, que esteve presente mais uma vez, nos apoiou, puxou para cima e nos deu a mão. Os jogadores corresponderam de uma forma fantástica. Revela o que é o sentimento que gosto e quero dentro da nossa casa — afirmou.

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O português ressaltou, porém, que o confronto ainda está em aberto. Com a vitória por 1 a 0, o Vasco leva a vantagem para o jogo de volta, mas Pedro Emanuel lembrou que a equipe poderia ter construído uma vantagem maior, mesmo em inferioridade numérica.

— Estamos no meio de um jogo em que só terminou a primeira parte. Poderíamos ter saído daqui com o resultado diferente, ainda que com menos um, mas não foi possível. Mesmo antes da expulsão, tivemos oportunidades e situações boas para sairmos na frente do marcador, mas não foi possível. Agora, temos que olhar em cima disso — completou.

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Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O treinador também valorizou a capacidade do Vasco de se manter competitivo mesmo com dez jogadores. Segundo Pedro Emanuel, a equipe conseguiu fazer os ajustes necessários para não se fragilizar e ainda criar oportunidades diante do Vitória.

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— Apresentamos uma equipe fresca. Onze para onze, confesso que não sei se teríamos tantas oportunidades, porque o Vitória iria abaixar a linha, mas nunca nos fragilizamos. Ajustamos o posicionamento e os jogadores estiveram muito disponíveis. Isso revela o espírito que temos na equipe, que é saudável e nos permite sair na frente dessa eliminatória — analisou.

Pedro Emanuel ainda destacou a evolução ofensiva do Vasco nas últimas partidas e comemorou o fato de a equipe voltar a marcar gols em um momento importante da temporada.

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— Nos últimos jogos temos feito gols e precisávamos fazer isso de novo. Os jogadores foram guerreiros até o último minuto.

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Técnico evita comentar polêmicas de arbitragem

Questionado sobre as polêmicas envolvendo a partida, Pedro Emanuel preferiu não entrar em detalhes. O treinador citou manifestações anteriores do diretor de futebol Admar Lopes e do próprio clube sobre o assunto.

— Acho que essa parte já foi comentada por parte do Admar (Lopes) e o clube oficialmente fez uma declaração sobre, então não irei abordar esse assunto. Vou falar sobre o que aconteceu no jogo e não entro nesses detalhes — disse.

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✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Vitória

🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Gols: Andrés Gómez (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Caíque (VIT)

🟥 Cartões vermelhos: Barros (VAS)

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Ramon Rique (Sosa); Colidio (David), Andrés Gómez (Adson) e Spinelli (Paulo Henrique).

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Escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jemerson); Caio Gonçalves, Caique (Renê) e Zé Vitor (Walace); Marinho (Erick), Matheuzinho e Renato Kayzer. (Técnico: Jair Ventura)

*Em atualização