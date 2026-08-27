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Vasco conhece seu adversário das quartas de final da Sul-Americana

Cruz-Maltino terá Independiente Santa Fe pela frente na próxima fase da competição continental

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 00:06
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River Plate e Santa Fe em partida da Sul-Americana(
River Plate e Santa Fe em partida da Sul-Americana(Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Enquanto enfrentava o Vitória pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco também conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Independiente Santa Fe avançou após superar o River Plate nesta quarta-feira (26) e será o próximo rival do Cruz-Maltino na competição continental.

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Na semana passada, o Vasco venceu o Olimpia por 4 a 1, de virada, no Defensores del Chaco, e garantiu a classificação para as quartas de final. Após o empate sem gols no jogo de ida, em São Januário, a equipe de Pedro Emanuel marcou com Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli para avançar de fase.

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➡️ Pelo terceiro ano seguido, Vasco chega às quartas de final da Copa do Brasil

O confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe precisou ser adiado por conta de um terremoto que atingiu a Colômbia. Por isso, a primeira partida entre as equipes só foi disputada na última semana, com empate em 0 a 0, em Bogotá. O duelo de volta aconteceu nesta quarta-feira (26), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1 e, nas penalidades, melhor para o time colombiano.

Jogadores do Santa Fe comemoram classificação no Monumental de Nunez
Jogadores do Santa Fe comemoram classificação no Monumental de Nunez (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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As partidas de ida estão previstas para acontecer entre os dias 8 e 10 de setembro, enquanto os jogos de volta serão disputados entre 15 e 17 de setembro.

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