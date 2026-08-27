Vasco conhece seu adversário das quartas de final da Sul-Americana
Cruz-Maltino terá Independiente Santa Fe pela frente na próxima fase da competição continental
Enquanto enfrentava o Vitória pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco também conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Independiente Santa Fe avançou após superar o River Plate nesta quarta-feira (26) e será o próximo rival do Cruz-Maltino na competição continental.
➡️ Vasco se aproxima de acerto com atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha
Na semana passada, o Vasco venceu o Olimpia por 4 a 1, de virada, no Defensores del Chaco, e garantiu a classificação para as quartas de final. Após o empate sem gols no jogo de ida, em São Januário, a equipe de Pedro Emanuel marcou com Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli para avançar de fase.
➡️ Pelo terceiro ano seguido, Vasco chega às quartas de final da Copa do Brasil
O confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe precisou ser adiado por conta de um terremoto que atingiu a Colômbia. Por isso, a primeira partida entre as equipes só foi disputada na última semana, com empate em 0 a 0, em Bogotá. O duelo de volta aconteceu nesta quarta-feira (26), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1 e, nas penalidades, melhor para o time colombiano.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
As partidas de ida estão previstas para acontecer entre os dias 8 e 10 de setembro, enquanto os jogos de volta serão disputados entre 15 e 17 de setembro.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Dê suas notas: Vasco vence o Vitória com um a menosHá 39 minutos
Vasco
Mesmo com um a menos, Vasco joga bem e supera o Vitória em casaHá 44 minutos
Fora de Campo
Chance desperdiçada em Vasco x Vitória viraliza: 'Displicência'Há 1 hora
Vasco
Veja o gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória na Copa do BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Vasco x Vitória: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragemHá 2 horas
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo'Há 2 horas
Mais LANCE!