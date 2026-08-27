Admar Lopes critica arbitragem de Vasco x Vitória: 'Erro grotesco' Dirigentes cruz-maltinos protagonizaram uma confusão no intervalo da partida

Mesmo com o triunfo do Vasco por 1 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira (26), pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, a diretoria cruz-maltina deixou o campo insatisfeita com a arbitragem. O principal alvo das reclamações foi a expulsão de Cauan Barros ainda no primeiro tempo.

Além do cartão vermelho, Admar Lopes também questionou um possível pênalti em Spinelli. Na zona mista de São Januário, após a partida, o diretor de futebol fez duras críticas à atuação da arbitragem.

continua após a publicidade

— Fazer um pequeno comunicado sobre o árbitro que apitou aqui. Ele já tem um histórico de péssimas atuações ao longo da carreira e em jogos do Vasco. O lance da expulsão do Cauan (Barros) foi um erro grotesco. Há também uma falta do Spinelli na área, que seria um pênalti a favor do Vasco. E eu só peço reflexão por parte dos responsáveis da CBF pela arbitragem, para que não escalem esse árbitro para jogos decisivos e importantes para o Vasco — afirmou Admar.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Dirigentes do Vasco pressionaram arbitragem no intervalo

As reclamações da diretoria começaram ainda durante a partida. No intervalo, Admar Lopes, Felipe e outros funcionários do clube foram até o gramado para protestar com a equipe de arbitragem durante a descida para os vestiários.

continua após a publicidade

Os dirigentes foram contidos por policiais que faziam a escolta da arbitragem. Depois, houve ainda um tumulto no vestiário, e a Polícia Militar e o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) precisaram intervir.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.