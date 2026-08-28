Vasco anuncia a contratação do atacante Bruno Duarte
Novo camisa 19 do Cruz-Maltino assinou contrato até dezembro de 2028
O Vasco anunciou na tarde desta sexta-feira (28) a contratação do atacante Bruno Duarte, que estava no Estrela Vermelha, da Sérvia. O novo camisa 19 do Cruz-Maltino assinou contrato com o clube até dezembro de 2028 e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada pelo técnico Pedro Emanuel.
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Bruno Duarte deve ficar à disposição do treinador português a partir do próximo fim de semana. A expectativa é que o atacante possa fazer sua estreia diante do Fluminense, no sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã.
Veja lances de Bruno Duarte, novo atacante do Vasco
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Natural de São Paulo, Bruno foi formado nas categorias de base de São Paulo e Palmeiras antes de se profissionalizar pela Portuguesa-SP. Depois, o atacante iniciou sua trajetória no futebol internacional pelo Lviv, da Ucrânia.
Na sequência, passou por Vitória de Guimarães, de Portugal, Damac FC, da Arábia Saudita, e Farense, também de Portugal, até chegar ao Estrela Vermelha, da Sérvia. Pelo clube sérvio, Bruno Duarte disputou 98 partidas, com 42 gols marcados e 14 assistências.
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Em sua chegada ao Vasco, o atacante destacou a disposição para ajudar a equipe e ressaltou que pretende contribuir diretamente com gols e assistências.
— Eu venho pronto e com vontade de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis. Trabalho para fazer gol, dar assistências. Atacante vive disso, em qualquer clube que ele passa — disse o novo camisa 19.
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