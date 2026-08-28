Vasco lança nova camisa III; veja fotos e entenda significado da campanha
3ª camisa amarela homenageia a torcida e a tradição das navegações
Vasco e Nike lançaram a nova terceira camisa do clube. A cor amarela do uniforme é inspirada nas velas das naus e na relação com a torcida cruzmaltina. A campanha "Nascida do Vento" traça um paralelo entre os ventos que movem as embarcações e a energia da arquibancada. Segundo a proposta criativa, assim como a vela só cumpre sua função ao encontrar o vento, o Vasco encontra no grito da torcida a força que o impulsiona.
A peça traz gola em "V", detalhes pretos nas mangas e nas laterais. No interior da gola, a imagem da caravela cruzmaltina faz referência a um dos elementos do escudo do clube.
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O presidente Pedrinho comentou o lançamento do novo uniforme do Vasco, exaltando a importância da torcida para o clube.
— O lançamento da nossa terceira camisa conecta elementos da nossa história à força da nossa torcida que não ergue a voz apenas para fazer barulho, mas para dar força às velas e mudar o jogo. Mais do que um novo uniforme, esta camisa reforça uma parceria que busca valorizar aquilo que faz o Vasco ser único e traduzir essa identidade para uma nova geração de vascaínos — declarou.
🛍️Como comprar?
As versões torcedor e jogador já estão disponíveis nas lojas, no site e no aplicativo da Nike, além da Centauro, das lojas Gigantes da Colina e de revendedores selecionados.
Próximo jogo do Vasco
O Vasco volta a campo neste sábado (28), pelo Campeonato Brasileiro. Em São Januário, às 21h20, o Cruz-Maltino recebe o Cruzeiro, 5º colocado na competição.
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