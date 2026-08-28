Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco lança nova camisa III; veja fotos e entenda significado da campanha

3ª camisa amarela homenageia a torcida e a tradição das navegações

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 09:37
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
nova camisa III do Vasco
Nova camisa III do Vasco com a Nike (Foto: Divulgação)

Vasco e Nike lançaram a nova terceira camisa do clube. A cor amarela do uniforme é inspirada nas velas das naus e na relação com a torcida cruzmaltina. A campanha "Nascida do Vento" traça um paralelo entre os ventos que movem as embarcações e a energia da arquibancada. Segundo a proposta criativa, assim como a vela só cumpre sua função ao encontrar o vento, o Vasco encontra no grito da torcida a força que o impulsiona.

A peça traz gola em "V", detalhes pretos nas mangas e nas laterais. No interior da gola, a imagem da caravela cruzmaltina faz referência a um dos elementos do escudo do clube.

continua após a publicidade

➡️ Como joga Bruno Duarte, novo reforço do Vasco? Jogador chega ao Rio para assinar com o clube

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O presidente Pedrinho comentou o lançamento do novo uniforme do Vasco, exaltando a importância da torcida para o clube.

— O lançamento da nossa terceira camisa conecta elementos da nossa história à força da nossa torcida que não ergue a voz apenas para fazer barulho, mas para dar força às velas e mudar o jogo. Mais do que um novo uniforme, esta camisa reforça uma parceria que busca valorizar aquilo que faz o Vasco ser único e traduzir essa identidade para uma nova geração de vascaínos — declarou.

🛍️Como comprar?

As versões torcedor e jogador já estão disponíveis nas lojas, no site e no aplicativo da Nike, além da Centauro, das lojas Gigantes da Colina e de revendedores selecionados.

continua após a publicidade
Vasco lança nova camisa III
Vasco lança nova camisa III (Foto: Divulgação)

Próximo jogo do Vasco

O Vasco volta a campo neste sábado (28), pelo Campeonato Brasileiro. Em São Januário, às 21h20, o Cruz-Maltino recebe o Cruzeiro, 5º colocado na competição.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir a Vasco x Cruzeiro

Onde Assistir

Vasco x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 2 minutos
Bruno Duarte em campo pelo Estrela Vermelha

Vasco

Como joga Bruno Duarte, novo reforço do Vasco

Há 5 horas
Bruno duarte em sua chegada ao Vasco

Vasco

Bruno Duarte chega ao Rio para assinar com o Vasco

Há 14 horas
Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras

Vasco

Anresf investiga venda da SAF do Vasco e veta relações com Palmeiras e Crefisa

Há 18 horas
Árbitro Mathues Candançan expulsa Barros em Vasco x Vitória

Vasco

Análise: como expulsão de Barros 'ajudou' o Vasco a vencer o Vitória

Há 18 horas
Andre Rizek durante o Seleção Sportv

Fora de Campo

Rizek critica expulsão em Vasco x Vitória: 'Queria entender'

Há 20 horas
Mais LANCE!
Eduardo Coudet comandando o River Plate na eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana

Coudet deixa o River Plate após queda nas oitavas da Sul-Americana

Cauan Barros expulso em Vasco e Vitória pela Copa do Brasil

Eric Faria critica polêmica com arbitragem em Vasco x Vitória

Matheuzinho em ação durante Vasco e Vitória na Copa do Brasil

Jogador do Vitória provoca torcida do Vasco após derrota; veja

Matheus Delgado Candancan expulsando Cauan Barros, do Vasco

Admar Lopes critica arbitragem de Vasco x Vitória: 'Erro grotesco'

Pedro Emanuel durante coletiva do Vasco

Pedro Emanuel elogia postura da equipe em vitória: 'Espírito do Vasco'

River Plate e Santa Fe em partida da Sul-Americana(

Vasco conhece seu adversário das quartas de final da Sul-Americana

Vasco venceu o Vitória pela Copa do Brasil

Dê suas notas: Vasco vence o Vitória com um a menos

Andrés Gómez celebra gol em Vasco x Vitória

Mesmo com um a menos, Vasco joga bem e supera o Vitória em casa

Jogador do Vasco deitado durante partida contra o Vitória

Chance desperdiçada em Vasco x Vitória viraliza: 'Displicência'

Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco

Veja o gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória na Copa do Brasil

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Vasco x Vitória: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem

Matheus Delgado Candancan expulsando Cauan Barros, do Vasco

Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo'

Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco contra o Olimpia

Vasco tem time bastante modificado para enfrentar o Vitória; veja a escalação