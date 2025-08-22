Destaque das categorias de base do Vasco, o atacante Andrey Fernandes segue confirmando o rótulo de promessa. Na última quinta-feira (21), o jogador marcou um dos gols da vitória do Brasil por 4 a 0 sobre a Costa Rica, em amistoso realizado em Itajaí-SC, como preparação para o Mundial Sub-17.

Natural de Recife, Andrey chegou ao Rio de Janeiro em 2016, aos oito anos, quando foi convidado a atuar pelo Flamengo no futebol de campo e futsal. No rival Rubro-negro, acumulou bons números e chegou a ser artilheiro de quatro dos cinco torneios que disputou em 2019. No entanto, em 2021, aos 13 anos, mudou de ares e assinou com o Vasco, onde mantém uma trajetória de destaque com gols e títulos nas categorias de base.

Andrey Fernades em partida contra o Flamengo no Sub-17 (Foto: João Gabriel Alves e Dikran Sahagian/Vasco)

O atacante foi o artilheiro do Sub-16 na última temporada e, em 2024, somou 27 gols em todas as competições que disputou pelo clube. Em janeiro deste ano, quando tinha apenas 16 anos, fez sua estreia pelo profissional, no Campeonato Carioca, tornando-se o primeiro jogador nascido em 2008 a atuar pelo time principal do Gigante da Colina.

Na atual temporada, Andrey já disputou três partidas pelo time profissional do Vasco, todas pelo Campeonato Carioca, quando a equipe utilizou um elenco alternativo nas primeiras rodadas. Mesmo com idade para o Sub-17, o atacante também vem atuando no Sub-20, categoria em que soma 10 aparições. Pelo Sub-17, seu desempenho é ainda mais expressivo: em 11 jogos, já marcou nove gols.

Andrey se destaca pela qualidade na finalização e pela versatilidade, já que pode atuar como centroavante, segundo atacante ou ponta. No Vasco, é visto como uma das maiores promessas recentes do clube, e em julho do ano passado assinou seu primeiro contrato profissional. Agora, com o brilho também na Seleção Brasileira, o jovem pernambucano reforça sua condição de joia a ser lapidada para reforçar o Gigante da Colina no futuro.