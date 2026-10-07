Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico marca o retorno das equipes após a Data Fifa e acontece em um momento de profundas transformações fora de campo para os dois clubes.

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Além da rivalidade dentro das quatro linhas, o confronto reúne duas equipes que atravessam processos de mudança no controle de suas Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs), após experiências conturbadas com os antigos investidores.

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No Botafogo, sai Textor entra GDA

No Botafogo, a mudança acontece após o fim da passagem de John Textor à frente da SAF. O empresário norte-americano chegou ao clube em 2022, quando adquiriu 90% das ações e assumiu o comando do futebol, em um período marcado por dificuldades financeiras e pelo retorno do time à Série A.

O ponto alto da gestão veio em 2024. Naquele ano, o Botafogo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, os dois principais títulos da temporada, consolidando uma das fases mais vitoriosas da história do clube.

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A relação entre Textor e o Botafogo, entretanto, se deteriorou posteriormente. Em meio a problemas financeiros, disputas societárias na Eagle Football e conflitos com a administração do clube, o empresário foi afastado do comando da SAF em abril de 2026. Em julho, também deixou o Conselho de Administração.

A partir daí, o Botafogo passou a avançar no processo de transferência do controle para a GDA Luma, fundo norte-americano liderado pelo empresário mexicano Gabriel de Alba.

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Em junho de 2026, o clube associativo assinou o contrato definitivo para a venda de 90% das ações da SAF. O negócio foi avaliado em US$ 105 milhões, aproximadamente R$ 503 milhões. Desse valor, US$ 25 milhões já haviam sido aportados anteriormente como empréstimo, enquanto o restante passou a ser destinado, de forma parcelada, ao fluxo de caixa, despesas imediatas e amortização de dívidas.

Gabriel De Alba ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Associativo (Foto: Reprodução)

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Vasco também está perto de Lamacchia

Do outro lado do clássico, o Vasco vive uma situação semelhante. A passagem da 777 Partners pelo clube começou em 2022, com a promessa de grandes investimentos e de uma transformação estrutural no futebol.

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O projeto, porém, não avançou como esperado. Após problemas financeiros e resultados esportivos abaixo das expectativas, a 777 perdeu o controle da SAF em 2024, quando o clube associativo conseguiu, por meio da Justiça, retomar o comando da empresa, alegando descumprimento de obrigações por parte da investidora.

Mais de dois anos depois, o Vasco está próximo de iniciar uma nova etapa. A Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa liderada pelo empresário Marcos Lamacchia, venceu o leilão realizado na Justiça para a aquisição do controle da SAF. Nesta terça-feira (6), o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a proposta apresentada pela companhia. O processo, entretanto, ainda não está concluído. A operação depende da aprovação dos sócios do clube em Assembleia Geral.

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A proposta prevê a aquisição de 90% da SAF vascaína pela Almirante Participações e envolve aproximadamente R$ 4 bilhões no pacote total de compromissos financeiros e investimentos previstos para o clube.

Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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