Novos investidores marcam encontro entre Botafogo e Vasco no Nilton Santos
Clássico da Amizade coloca frente a frente dois clubes em meio a mudanças no comando de suas SAFs
Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico marca o retorno das equipes após a Data Fifa e acontece em um momento de profundas transformações fora de campo para os dois clubes.
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Além da rivalidade dentro das quatro linhas, o confronto reúne duas equipes que atravessam processos de mudança no controle de suas Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs), após experiências conturbadas com os antigos investidores.
No Botafogo, sai Textor entra GDA
No Botafogo, a mudança acontece após o fim da passagem de John Textor à frente da SAF. O empresário norte-americano chegou ao clube em 2022, quando adquiriu 90% das ações e assumiu o comando do futebol, em um período marcado por dificuldades financeiras e pelo retorno do time à Série A.
O ponto alto da gestão veio em 2024. Naquele ano, o Botafogo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, os dois principais títulos da temporada, consolidando uma das fases mais vitoriosas da história do clube.
A relação entre Textor e o Botafogo, entretanto, se deteriorou posteriormente. Em meio a problemas financeiros, disputas societárias na Eagle Football e conflitos com a administração do clube, o empresário foi afastado do comando da SAF em abril de 2026. Em julho, também deixou o Conselho de Administração.
A partir daí, o Botafogo passou a avançar no processo de transferência do controle para a GDA Luma, fundo norte-americano liderado pelo empresário mexicano Gabriel de Alba.
Em junho de 2026, o clube associativo assinou o contrato definitivo para a venda de 90% das ações da SAF. O negócio foi avaliado em US$ 105 milhões, aproximadamente R$ 503 milhões. Desse valor, US$ 25 milhões já haviam sido aportados anteriormente como empréstimo, enquanto o restante passou a ser destinado, de forma parcelada, ao fluxo de caixa, despesas imediatas e amortização de dívidas.
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Vasco também está perto de Lamacchia
Do outro lado do clássico, o Vasco vive uma situação semelhante. A passagem da 777 Partners pelo clube começou em 2022, com a promessa de grandes investimentos e de uma transformação estrutural no futebol.
O projeto, porém, não avançou como esperado. Após problemas financeiros e resultados esportivos abaixo das expectativas, a 777 perdeu o controle da SAF em 2024, quando o clube associativo conseguiu, por meio da Justiça, retomar o comando da empresa, alegando descumprimento de obrigações por parte da investidora.
Mais de dois anos depois, o Vasco está próximo de iniciar uma nova etapa. A Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa liderada pelo empresário Marcos Lamacchia, venceu o leilão realizado na Justiça para a aquisição do controle da SAF. Nesta terça-feira (6), o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou a proposta apresentada pela companhia. O processo, entretanto, ainda não está concluído. A operação depende da aprovação dos sócios do clube em Assembleia Geral.
A proposta prevê a aquisição de 90% da SAF vascaína pela Almirante Participações e envolve aproximadamente R$ 4 bilhões no pacote total de compromissos financeiros e investimentos previstos para o clube.
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