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Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Clássico da amizade é válido pela 29ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 18:38
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Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7) no Nilton Santos
Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7) no Nilton Santos (Foto: AI Lance!)

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto terá transmissão exclusiva da Amazon Prime. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Como chegam Botafogo x Vasco?

Em seu segundo jogo à frente do Botafogo, Tite deve promover mudanças na equipe para o clássico. Uma das principais novidades pode ser a maior liberdade para Hakim Ziyech, principal reforço da temporada, que deve atuar mais próximo de Álvaro Montoro. No meio-campo, o angolano Domingos Andrade também aparece como opção para começar entre os titulares. Na estreia do treinador, o Glorioso perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa.

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O Vasco vem de vitória por 5 a 0 contra o Coritiba, na última rodada. A vitória tirou o time de Pedro Emanuel da zona do rebaixamento. A equipe cruz-maltina tenta se afastar ainda mais do Z-4 para conseguir focar nas semifinais da Sul-Americana e Copa do Brasil. Para a partida, o time não vai ter Andrés Gómez disponível, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Vasco x Botafogo
Vasco x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Onde assistir Botafogo x Vasco

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 7 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • 📺 Onde assistir: Amazon Prime
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Arbitragem

  • Juíz: Bruno Arleu de Araujo
  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thayse Marques Fonseca
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Escalações prováveis

Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Domingos Andrade, Danilo, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Hakim Ziyech e Arthur Cabral.

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Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, A. Saldivia e Paulo Henrique; Sosa, Thiago Mendes, e Lescano; F. Colidio, Marino e Bruno Duarte.

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