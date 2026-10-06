Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Clássico da amizade é válido pela 29ª rodada do Brasileirão
Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto terá transmissão exclusiva da Amazon Prime. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Como chegam Botafogo x Vasco?
Em seu segundo jogo à frente do Botafogo, Tite deve promover mudanças na equipe para o clássico. Uma das principais novidades pode ser a maior liberdade para Hakim Ziyech, principal reforço da temporada, que deve atuar mais próximo de Álvaro Montoro. No meio-campo, o angolano Domingos Andrade também aparece como opção para começar entre os titulares. Na estreia do treinador, o Glorioso perdeu por 2 a 0 para o Mirassol, fora de casa.
O Vasco vem de vitória por 5 a 0 contra o Coritiba, na última rodada. A vitória tirou o time de Pedro Emanuel da zona do rebaixamento. A equipe cruz-maltina tenta se afastar ainda mais do Z-4 para conseguir focar nas semifinais da Sul-Americana e Copa do Brasil. Para a partida, o time não vai ter Andrés Gómez disponível, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.
Onde assistir Botafogo x Vasco
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 7 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
- 📺 Onde assistir: Amazon Prime
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Arbitragem
- Juíz: Bruno Arleu de Araujo
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thayse Marques Fonseca
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Escalações prováveis
Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Domingos Andrade, Danilo, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Hakim Ziyech e Arthur Cabral.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, A. Saldivia e Paulo Henrique; Sosa, Thiago Mendes, e Lescano; F. Colidio, Marino e Bruno Duarte.
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