A Seleção Brasileira Sub-17 definiu os números que os 21 jogadores convocados utilizarão na Copa do Mundo da categoria, disputada no Catar. O Brasil estreia neste sábado (21), diante da Irlanda, às 12h (de Brasília), no Aspire Zone, em Doha. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci busca o quinto título mundial da categoria.

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Um dos destaques da numeração é Lucca Caramico, do Corinthians, escolhido para vestir a camisa 10. Já Rodrigo Jr., do Vasco, ficará com o número 9. A lista também confirma a distribuição dos números entre os representantes de 12 clubes brasileiros.

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O Athletico-PR é o time com mais jogadores convocados, com quatro representantes: Arthur Sehn, Marcos Pesseti, Leonardo Cerci e Gustavo Afonso. Este último entrou na lista após o corte de Andrey Oliveira, do Fluminense, por lesão muscular.

O Flamengo aparece na sequência, com três atletas: Werneck, Daniel Silva e João Couto. Corinthians, Palmeiras, Vasco e Atlético-MG têm dois representantes cada. Fluminense, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Botafogo completam a relação, com um jogador por clube.

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➡️Joia do Corinthians inicia sonho pelo título da Copa do Mundo Sub-17

Veja a numeração da Seleção Brasileira Sub-17

1 . Werneck (goleiro – Flamengo) 2 . Marcos Pesseti (lateral – Athletico-PR) 3 . Daniel Silva (zagueiro – Flamengo) 4 . Breno Sales (zagueiro – Vasco) 5 . Leonardo Cerci (meio-campista – Athletico-PR) 6 . Richard Wendel (defensor – Fluminense) 7 . Kauê Furquim (atacante – Bahia) 8 . Eduardo Pape (meio-campista – Cruzeiro) 9 . Rodrigo Jr. (atacante – Vasco) 10 . Lucca Caramico (meio-campista – Corinthians) 11 . Eduardo Conceição (atacante – Palmeiras) 12 . Arthur Vale (goleiro – Santos) 13 . David Brendo (defensor – Grêmio) 14 . Iago (defensor – Corinthians) 15 . Gustavo Afonso (meio-campista – Athletico-PR) 16 . Samuel (defensor – Atlético-MG) 17 . João França (atacante – Palmeiras) 18 . Riquelme (atacante – Atlético-MG) 19 . Lucas Emanuel (atacante – Botafogo) 20 . João Couto (atacante – Flamengo) 21 . Arthur Sehn (goleiro – Athletico-PR)

Brasil estreia neste sábado na Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira está no Grupo I do Mundial, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. Depois da estreia neste sábado, a equipe enfrenta os outros dois adversários na sequência da fase de grupos. Saiba onde assistir ao jogo ao vivo!

A competição começou na quinta-feira (19) e será disputada até 13 de dezembro, no Catar. A edição reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam à fase de 32 avos de final.

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A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios, em jogo único, até a decisão. O Brasil tenta conquistar seu quinto título mundial Sub-17. A seleção levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019.