Brasil define numeração para a Copa do Mundo Sub-17; veja a lista completa
Lucca Caramico, do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Rodrigo Jr., do Vasco, será o centroavante número 9; seleção estreia neste sábado
A Seleção Brasileira Sub-17 definiu os números que os 21 jogadores convocados utilizarão na Copa do Mundo da categoria, disputada no Catar. O Brasil estreia neste sábado (21), diante da Irlanda, às 12h (de Brasília), no Aspire Zone, em Doha. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci busca o quinto título mundial da categoria.
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Um dos destaques da numeração é Lucca Caramico, do Corinthians, escolhido para vestir a camisa 10. Já Rodrigo Jr., do Vasco, ficará com o número 9. A lista também confirma a distribuição dos números entre os representantes de 12 clubes brasileiros.
O Athletico-PR é o time com mais jogadores convocados, com quatro representantes: Arthur Sehn, Marcos Pesseti, Leonardo Cerci e Gustavo Afonso. Este último entrou na lista após o corte de Andrey Oliveira, do Fluminense, por lesão muscular.
O Flamengo aparece na sequência, com três atletas: Werneck, Daniel Silva e João Couto. Corinthians, Palmeiras, Vasco e Atlético-MG têm dois representantes cada. Fluminense, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Botafogo completam a relação, com um jogador por clube.
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Veja a numeração da Seleção Brasileira Sub-17
- Werneck (goleiro – Flamengo)
- Marcos Pesseti (lateral – Athletico-PR)
- Daniel Silva (zagueiro – Flamengo)
- Breno Sales (zagueiro – Vasco)
- Leonardo Cerci (meio-campista – Athletico-PR)
- Richard Wendel (defensor – Fluminense)
- Kauê Furquim (atacante – Bahia)
- Eduardo Pape (meio-campista – Cruzeiro)
- Rodrigo Jr. (atacante – Vasco)
- Lucca Caramico (meio-campista – Corinthians)
- Eduardo Conceição (atacante – Palmeiras)
- Arthur Vale (goleiro – Santos)
- David Brendo (defensor – Grêmio)
- Iago (defensor – Corinthians)
- Gustavo Afonso (meio-campista – Athletico-PR)
- Samuel (defensor – Atlético-MG)
- João França (atacante – Palmeiras)
- Riquelme (atacante – Atlético-MG)
- Lucas Emanuel (atacante – Botafogo)
- João Couto (atacante – Flamengo)
- Arthur Sehn (goleiro – Athletico-PR)
Brasil estreia neste sábado na Copa do Mundo Sub-17
A Seleção Brasileira está no Grupo I do Mundial, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. Depois da estreia neste sábado, a equipe enfrenta os outros dois adversários na sequência da fase de grupos. Saiba onde assistir ao jogo ao vivo!
A competição começou na quinta-feira (19) e será disputada até 13 de dezembro, no Catar. A edição reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam à fase de 32 avos de final.
A partir dessa etapa, os confrontos serão eliminatórios, em jogo único, até a decisão. O Brasil tenta conquistar seu quinto título mundial Sub-17. A seleção levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019.
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