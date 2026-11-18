O Vasco vive cenários distintos nas duas laterais do elenco para a próxima temporada. Enquanto o lado direito conta com uma dupla consolidada e com permanência encaminhada, a esquerda reúne mais indefinições e pode passar por mudanças para 2027.

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Na lateral direita, o panorama é de continuidade. Paulo Henrique e Puma Rodríguez devem permanecer em São Januário na próxima temporada. Com os dois jogadores à disposição, a posição não aparece entre as prioridades do clube no mercado de transferências.

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Puma comemora gol marcado pelo Vasco contra a Chapecoense (Foto: Matheus Lima/Vasco)<br>

O cenário é diferente do outro lado. Na lateral esquerda, a principal indefinição envolve Cuiabano. Emprestado pelo Nottingham Forest, o jogador tem valor de compra fixado em 10 milhões de euros. O Vasco, porém, não pretende desembolsar essa quantia e tenta negociar a permanência do atleta por aproximadamente 7 milhões de euros.

O clube já apresentou uma proposta nesses moldes, mas os ingleses não aceitaram a primeira investida. As conversas continuam, e há interesse das partes em encontrar um denominador comum para viabilizar a transferência em definitivo. O Vasco, entretanto, enfrenta a concorrência de um clube do futebol italiano pelo jogador.

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Cuiabano em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

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Além de Cuiabano, Lucas Piton também integra o elenco. Um dos atletas mais antigos do grupo, o lateral pode deixar São Januário caso receba uma proposta considerada interessante. O jogador já despertou interesse do mercado internacional, e uma eventual saída pode levar a diretoria a buscar uma reposição para a posição.

Paulinho, contratado na janela do meio do ano junto ao América-MG, é outra opção. Internamente, o jogador é visto como uma alternativa mais adequada para atuar como ala em um esquema com três zagueiros, principalmente pelas características ofensivas. A avaliação é de que ainda precisa evoluir defensivamente para exercer a função de lateral em uma linha de quatro.

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Outra possibilidade é Avellar, que sobe das categorias de base após conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-20 e já conhece a estrutura do clube. Assim, a lateral esquerda deve concentrar boa parte das decisões do Vasco para 2027, enquanto o lado direito oferece maior segurança ao planejamento.

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