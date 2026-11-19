Vasco e Internacional estão se enfrentando nesta quinta-feira (19), em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Veja os gols:

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Como chegam Vasco e Internacional?

O Vasco ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas na competição, sobre Athletico-PR e Chapecoense. Mais distante da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino mira uma vaga na Libertadores de 2027 e está a apenas três pontos do Red Bull Bragantino, atual 8º colocado, restando quatro rodadas para o fim do Brasileirão.

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Do outro lado, o Internacional vive uma situação mais delicada. Na 16ª posição, com 38 pontos, o Colorado está próximo do Z-4 e tem Corinthians e Grêmio, ambos com 37, na cola. Após vencer o Coritiba e deixar a zona de rebaixamento, a equipe busca aproveitar os jogos em casa contra Vitória e Bragantino para ganhar fôlego na luta pela permanência.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: quinta, 19 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)