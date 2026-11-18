O Vasco acertou o empréstimo do zagueiro Walace Falcão ao Bangu. Revelado nas categorias de base cruz-maltinas, o defensor de 21 anos foi anunciado pelo clube carioca junto ao restante do elenco para a temporada de 2027.

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Walace chegou ao sub-20 do Vasco em 2024, justamente após deixar o Bangu. Depois de disputar 35 partidas e marcar dois gols pelas categorias de base, recebeu sua primeira oportunidade na equipe profissional durante o Campeonato Carioca de 2025.

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Walace na partida contra o Barraca Central na Sul-Americana de 2026 (Foto: Divulgação/Vasco)

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Na ocasião, o zagueiro atuou na única partida que disputou pelo time principal naquele ano e deixou sua marca no empate em 1 a 1 com o Boavista. Na oportunidade, o Vasco utilizou uma formação alternativa, e Walace chegou a atuar improvisado na lateral esquerda.

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Nesta temporada, o defensor também ganhou oportunidades na equipe profissional e disputou três partidas pela Copa Sul-Americana. Em 2027, o jogador retorna ao Bangu por empréstimo para a sequência de sua trajetória no futebol carioca.

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