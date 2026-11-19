O duelo entre Vasco e Internacional, nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, reserva um reencontro especial. Do lado cruz-maltino, Robert Renan terá pela frente um adversário que marcou um dos momentos mais delicados de sua trajetória no futebol. Depois de uma passagem conturbada pelo Colorado, o defensor encontrou no Rio de Janeiro a oportunidade de recuperar a confiança e reconstruir sua carreira.

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A lembrança mais forte da passagem pelo Internacional aconteceu em março de 2024. Na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, o zagueiro tentou uma cobrança de cavadinha na disputa por pênaltis, mas parou no goleiro adversário. A falha foi decisiva para a eliminação colorada e teve grande repercussão entre os torcedores.

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O lance colocou Robert Renan sob forte pressão. O defensor, que havia chegado ao clube gaúcho emprestado pelo Zenit, não conseguiu se firmar após o episódio e acabou deixando Porto Alegre meses depois. Em agosto de 2024, foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, em busca de novos ares para a carreira.

Robert Renan em campo pelo Internacional (Foto: Divulgação/Internacional)

Recomeço com a camisa cruz-maltina

A oportunidade de retomar o protagonismo no futebol brasileiro surgiu em 2025, com a chegada ao Vasco. Emprestado pelo Zenit, Robert Renan recebeu espaço e passou a construir uma trajetória diferente daquela que havia deixado no Internacional.

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Um dos momentos simbólicos dessa mudança aconteceu justamente em uma disputa por pênaltis. Nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, o zagueiro converteu a cobrança decisiva e ajudou o Vasco a avançar na competição. O cenário contrastou com a lembrança deixada no Beira-Rio pouco mais de um ano antes.

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Na ocasião, o lateral-direito Puma Rodríguez brincou com o companheiro e sugeriu que ele repetisse a cavadinha na cobrança, em referência ao pênalti perdido pelo zagueiro quando defendia o Internacional.

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Com boas atuações, o defensor conquistou espaço no elenco e passou a ser considerado uma peça importante para o planejamento vascaíno. A evolução dentro de campo também fortaleceu o interesse do clube em mantê-lo para as próximas temporadas.

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Aposta para o futuro do Vasco

O reconhecimento pelo desempenho veio com a contratação em definitivo junto ao Zenit. Robert Renan é considerado um dos nomes importantes do projeto esportivo da SAF sob a gestão da Almirante Participações. A permanência do zagueiro representa uma aposta da diretoria na manutenção de uma base competitiva para os próximos anos. Aos 23 anos, o defensor tem margem para evolução e é visto como um ativo com potencial de chegar à Seleção Brasileira.

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