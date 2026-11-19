De vilão a pilar do Vasco: Robert Renan reencontra o Internacional após dar a volta por cima
Zagueiro perdeu pênalti decisivo pelo Colorado e viveu período de baixa na carreira
O duelo entre Vasco e Internacional, nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, reserva um reencontro especial. Do lado cruz-maltino, Robert Renan terá pela frente um adversário que marcou um dos momentos mais delicados de sua trajetória no futebol. Depois de uma passagem conturbada pelo Colorado, o defensor encontrou no Rio de Janeiro a oportunidade de recuperar a confiança e reconstruir sua carreira.
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A lembrança mais forte da passagem pelo Internacional aconteceu em março de 2024. Na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, o zagueiro tentou uma cobrança de cavadinha na disputa por pênaltis, mas parou no goleiro adversário. A falha foi decisiva para a eliminação colorada e teve grande repercussão entre os torcedores.
O lance colocou Robert Renan sob forte pressão. O defensor, que havia chegado ao clube gaúcho emprestado pelo Zenit, não conseguiu se firmar após o episódio e acabou deixando Porto Alegre meses depois. Em agosto de 2024, foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, em busca de novos ares para a carreira.
Recomeço com a camisa cruz-maltina
A oportunidade de retomar o protagonismo no futebol brasileiro surgiu em 2025, com a chegada ao Vasco. Emprestado pelo Zenit, Robert Renan recebeu espaço e passou a construir uma trajetória diferente daquela que havia deixado no Internacional.
Um dos momentos simbólicos dessa mudança aconteceu justamente em uma disputa por pênaltis. Nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, o zagueiro converteu a cobrança decisiva e ajudou o Vasco a avançar na competição. O cenário contrastou com a lembrança deixada no Beira-Rio pouco mais de um ano antes.
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Na ocasião, o lateral-direito Puma Rodríguez brincou com o companheiro e sugeriu que ele repetisse a cavadinha na cobrança, em referência ao pênalti perdido pelo zagueiro quando defendia o Internacional.
Com boas atuações, o defensor conquistou espaço no elenco e passou a ser considerado uma peça importante para o planejamento vascaíno. A evolução dentro de campo também fortaleceu o interesse do clube em mantê-lo para as próximas temporadas.
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Aposta para o futuro do Vasco
O reconhecimento pelo desempenho veio com a contratação em definitivo junto ao Zenit. Robert Renan é considerado um dos nomes importantes do projeto esportivo da SAF sob a gestão da Almirante Participações. A permanência do zagueiro representa uma aposta da diretoria na manutenção de uma base competitiva para os próximos anos. Aos 23 anos, o defensor tem margem para evolução e é visto como um ativo com potencial de chegar à Seleção Brasileira.
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