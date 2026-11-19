Vasco lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Peça aposta na valorização da estética, da identidade e da cultura afro-brasileira
O Vasco lançou nesta quinta-feira (19) uma camisa especial em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Desenvolvida em parceria com a Braziline, a peça dá sequência à iniciativa realizada pelo clube em 2025 e busca valorizar a cultura afro-brasileira por meio da moda.
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Diferentemente de uma abordagem concentrada apenas na luta e na resistência, o projeto de 2026 também destaca a estética, a criatividade e a identidade negra. A proposta é utilizar o uniforme como uma forma de expressão cultural, reforçando a presença e a contribuição da população negra na construção da sociedade.
A campanha conta com uma produção visual inspirada no universo da moda editorial. Cores, texturas e referências da cultura afro compõem a identidade da peça, que foi apresentada em uma proposta que aproxima futebol, comportamento e estilo.
A direção criativa e o styling ficaram a cargo de Matheus Duk e Hannah Rubinstein. Na seleção dos figurinos, a equipe priorizou designers e marcas brasileiras fundadas ou lideradas por pessoas negras, com referências que passam pela alfaiataria, pelo streetwear e por técnicas artesanais.
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Segundo Tatiana Wanderley, coordenadora de Design do Vasco, a iniciativa também busca reforçar que a cultura negra não deve ficar restrita a uma data comemorativa.
- Mais do que uma homenagem à Consciência Negra, esta camisa nasce como um convite à reflexão. A iniciativa parte do entendimento de que a cultura negra, suas trajetórias, saberes e conquistas não podem ser reduzidos à cor da pele, tampouco limitados a uma data comemorativa - explicou.
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O lançamento também está alinhado à estratégia do Vasco de ampliar a atuação no mercado de licenciamento e desenvolver produtos com maior aproximação ao universo da moda. Para João Vitor Assunção, diretor comercial, de marketing e negócios do clube, a parceria permite ampliar o diálogo entre o futebol e outras manifestações culturais.
- Acreditamos que o futebol tem uma enorme capacidade de dialogar com diferentes expressões culturais e ampliar conversas importantes dentro da sociedade. Esta camisa representa não apenas uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, mas também uma celebração da estética, da criatividade e da contribuição da cultura afro para a construção da nossa identidade. Desenvolver um projeto como este, ao lado da Braziline, reforça o compromisso do Vasco com iniciativas que valorizam a diversidade, a representatividade e a potência criativa presente dentro e fora dos gramados.
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