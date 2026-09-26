A proposta apresentada por Marcos Lamacchia, por meio da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., foi declarada vencedora do processo competitivo realizado na tarde desta sexta-feira (25), na 4ª Vara Empresarial, no Centro do Rio de Janeiro, pela aquisição de 90% da SAF do Vasco.

O compromisso financeiro assumido pelo grupo, considerando os investimentos obrigatórios previstos no edital e a assunção de passivos e obrigações financeiras, já supera R$ 4 bilhões em valores atualizados. O pacote prevê, entre outras obrigações, pelo menos R$ 500 milhões em investimentos no futebol, além de aportes específicos em estruturas do clube e compromissos relacionados às dívidas nos próximos cinco anos.

continua após a publicidade

➡️ Proposta de Marcos Lamacchia vence processo pela venda da SAF do Vasco

Investimentos obrigatórios

Entre os valores previstos estão:

R$ 120 milhões no Centro de Treinamento: investimento obrigatório destinado ao CT profissional ao longo de 10 anos;

R$ 30 milhões nas categorias de base: aporte que deverá ser realizado em até dois anos;

R$ 150 milhões em incentivos fiscais: estruturação de projetos para captar recursos por meio de incentivos fiscais destinados ao clube ao longo de 10 anos.

Além desses compromissos, a proposta prevê investimentos mínimos no futebol e a assunção de obrigações financeiras da SAF, incluindo pagamentos relacionados à Recuperação Judicial. Com a atualização dos valores e a soma dos compromissos assumidos ao longo do período, o montante total envolvido na operação ultrapassa R$ 4 bilhões.

Presente no leilão, Mário Junqueira, sócio de Marcos Lamacchia na Almirante, revelou que prevê grandes planos para o Cruz-Maltino no futuro.

— Esse será o maior projeto esportivo da América do Sul.

Marcos Lamacchia e Mario Junqueira, da Almirantes ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro (Foto: Reprodução)

Valores adiantados pelo Vasco

O Vasco já recebeu R$ 65 milhões da primeira fatia do novo empréstimo DIP contratado com a Almirante S/A (Almirante Participações e Empreendimentos S.A.). O valor total contratado pode chegar a R$ 150 milhões, montante aprovado pela Justiça junto à empresa de Marcos Faria Lamacchia. Anteriormente, o clube havia captado R$ 40 milhões da Almirante. O valor já foi integralmente consumido e teve sua prestação de contas apresentada à Justiça em agosto.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Próximos passos

A aquisição, no entanto, ainda não está concluída. Após a vitória da proposta de Lamacchia no processo competitivo, a operação precisa passar pelos trâmites internos do Vasco. O próximo passo é a aprovação pelo Conselho Deliberativo, antes de a negociação ser submetida à votação na Assembleia Geral do clube.

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.