O Vasco deve ter dois reforços importantes para enfrentar o Internacional nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ausentes na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, Sosa e Thiago Mendes têm expectativa de retorno à equipe titular.

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Sosa foi preservado da viagem a Chapecó após relatar dores no músculo adutor da coxa esquerda. O volante apresentou desgaste físico em meio à sequência de jogos do futebol brasileiro.

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Santiago Sosa em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

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Já Thiago Mendes apresentou um quadro de dorsalgia, desconforto localizado na região dorsal, na última semana. O jogador realizou tratamento com o departamento médico, mas a situação era considerada simples e não gerava preocupação para a reta final da temporada.

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Com a expectativa de contar novamente com os dois meio-campistas, o técnico Pedro Emanuel deve promover os retornos à formação inicial. Assim, o Vasco deve manter a estrutura da equipe que vem sendo utilizada nas últimas partidas.

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Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

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