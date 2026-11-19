Gol perdido em Vasco x Internacional gera revolta: 'Inacreditável'
Equipes estão se enfrentando nesta quinta-feira (19)
Vasco e Internacional estão se enfrentando nesta quinta-feira (19), em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão.
➡️ Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Aos 20 minutos da primeira etapa, Bruno Duarte recebe grande lançamento de Andrés Gómez, entra sozinho na área, dribla Kauan Jesus, mas demora e Villagra corta. Veja o lance:
Veja a repercussão:
Como chegam Vasco e Internacional?
O Vasco ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas na competição, sobre Athletico-PR e Chapecoense. Mais distante da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino mira uma vaga na Libertadores de 2027 e está a apenas três pontos do Red Bull Bragantino, atual 8º colocado, restando quatro rodadas para o fim do Brasileirão.
➡️ De vilão a pilar do Vasco: Robert Renan reencontra o Internacional após dar a volta por cima
Do outro lado, o Internacional vive uma situação mais delicada. Na 16ª posição, com 38 pontos, o Colorado está próximo do Z-4 e tem Corinthians e Grêmio, ambos com 37, na cola. Após vencer o Coritiba e deixar a zona de rebaixamento, a equipe busca aproveitar os jogos em casa contra Vitória e Bragantino para ganhar fôlego na luta pela permanência.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: quinta, 19 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Mais LANCE!
Superliga Masculina: veja onde assistir aos jogos da quinta rodada
Rodada começa nesta sexta-feira (20), com três partidas, e terá transmissões da Ge TV e do sportv2
Torcida do Palmeiras reage à fala de Leila após derrota: 'Não aprendeu'
Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, abriu cinco pontos de vantagem na liderança e pode confirmar o título diante do Verdão
Conmebol anuncia show no intervalo da final da Libertadores e confirma atração
Partida entre Palmeiras e Estudiantes, no Uruguai, terá atração no intervalo
Fala de Abel irrita torcedores do Palmeiras: 'Palhaço'
Com a derrota, Palmeiras vê rival abrir seis pontos de vantagem
Dublador revela provocação de Neymar em Coritiba x Santos: 'Time pequeno'
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Com jogadores de Flamengo e Liverpool, saiba quais craques jogam GTA 6
Jogo foi lançado nesta quinta-feira (18)
Rodinei e Neymar detonam arbitragem após lance em Luan Peres, do Santos
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Risco de queda do Corinthians despenca e Grêmio liga alerta; veja
Imortal empatou com o Bahia, em casa, por 0 a 0
Fala de Odair Hellmann irrita torcedores do Flamengo: 'Não vi'
Com o triunfo, Rubro-Negro abre boa distância em relação ao rival Palmeiras
Especialista de arbitragem aponta erro em Corinthians x Botafogo
Comentarista apontou falha do VAR em lance de pênalti
Atitude de Pavón repercute em Grêmio x Bahia: 'Deveria'
Grêmio e Bahia ficaram no empate em 0 a 0 na Arena
Fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo repercute: 'Não vai'
Técnico do Palmeiras reconheceu vantagem do Flamengo na liderança
Inteligência artificial projeta vencedor em São Paulo x Fluminense
Equipes se enfrentam no Morumbis, em São Paulo
Inteligência artificial crava placar em Vasco x Internacional no Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário
Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Acabou'
Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, abriu cinco pontos de vantagem na liderança e pode confirmar o título diante do Verdão
Filme sobre os Camisas Negras do Vasco estreia nos cinemas nesta quinta-feira
Produção dirigida por Jefferson Mello retrata a conquista do Carioca de 1923 e a resistência do clube à tentativa de exclusão de jogadores negros
Torcida do Botafogo manda recado a Tite após goleada
Glorioso foi superado por 4 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro
Atitude de Neymar após vitória do Santos repercute: 'Não aprende'
Camisa 10 discutiu com torcedores do Coritiba após triunfo santista por 1 a 0 no Couto Pereira, pelo Brasileirão
Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após derrota de virada
O Alviverde perdeu de virada para o Cruzeiro, no Mineirão
Gabigol relembra provocação de jogadores do Coritiba e dispara: 'Acho que vão cair'
Santos vence o Coritiba por 1 a 0 após o camisa 9 do Peixe marcar nos minutos finais