CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala completa de arbitragem dos nove jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque fica para o confronto entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, em São Paulo. O resultado pode garantir o título antecipado ao Rubro-Negro em caso de empate.
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Para o duelo, a entidade escalou Rodrigo José Pereira de Lima (PE) como árbitro principal. Charly Wendy Straub Deretti (SC) será a responsável pelo VAR.
A rodada também reúne nomes conhecidos da arbitragem nacional. Raphael Claus (SP) comandará Chapecoense x Cruzeiro, enquanto Wilton Pereira Sampaio (GO) estará à frente de Athletico-PR x Remo. Braulio da Silva Machado (SC) apitará Red Bull Bragantino x Vasco, e Ramon Abatti Abel (SC) será o árbitro de Santos x Grêmio.
Outro ponto de destaque é a presença de mulheres em diferentes funções da arbitragem. Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua Costa serão assistentes em Chapecoense x Cruzeiro, enquanto Fernanda Kruger atuará como assistente em Athletico-PR x Remo. Charly Wendy Straub Deretti comandará o VAR no jogo entre Palmeiras e Flamengo.
Escala de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão
Sábado (21)
Palmeiras x Flamengo – 16h30 | Nubank Parque
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
- Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
- VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Bahia x Coritiba – 17h30 | Arena Fonte Nova
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
- VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
Chapecoense x Cruzeiro – 21h | Arena Condá
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Domingo (22)
Athletico-PR x Remo – 16h | Arena da Baixada
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Leone Carvalho Rocha (GO)
- Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Fluminense x Mirassol – 18h30 | Maracanã
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Schumacher Marques Gomes (PB)
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Red Bull Bragantino x Vasco – 19h30 | Cícero de Souza Marques
- Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
- Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
- Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Segunda-feira (23)
Internacional x Vitória – 19h30 | Beira-Rio
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Botafogo x São Paulo – 20h | Nilton Santos
- Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
- Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Santos x Grêmio – 21h | Morumbi
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
- Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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