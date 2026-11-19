A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala completa de arbitragem dos nove jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque fica para o confronto entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, em São Paulo. O resultado pode garantir o título antecipado ao Rubro-Negro em caso de empate.

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Para o duelo, a entidade escalou Rodrigo José Pereira de Lima (PE) como árbitro principal. Charly Wendy Straub Deretti (SC) será a responsável pelo VAR.

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A rodada também reúne nomes conhecidos da arbitragem nacional. Raphael Claus (SP) comandará Chapecoense x Cruzeiro, enquanto Wilton Pereira Sampaio (GO) estará à frente de Athletico-PR x Remo. Braulio da Silva Machado (SC) apitará Red Bull Bragantino x Vasco, e Ramon Abatti Abel (SC) será o árbitro de Santos x Grêmio.

Outro ponto de destaque é a presença de mulheres em diferentes funções da arbitragem. Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua Costa serão assistentes em Chapecoense x Cruzeiro, enquanto Fernanda Kruger atuará como assistente em Athletico-PR x Remo. Charly Wendy Straub Deretti comandará o VAR no jogo entre Palmeiras e Flamengo.

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Escala de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão

Sábado (21)

Palmeiras x Flamengo – 16h30 | Nubank Parque

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS) VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Bahia x Coritiba – 17h30 | Arena Fonte Nova

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Chapecoense x Cruzeiro – 21h | Arena Condá

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Domingo (22)

Athletico-PR x Remo – 16h | Arena da Baixada

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Fluminense x Mirassol – 18h30 | Maracanã

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Schumacher Marques Gomes (PB)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Red Bull Bragantino x Vasco – 19h30 | Cícero de Souza Marques

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Segunda-feira (23)

Internacional x Vitória – 19h30 | Beira-Rio

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

VAR: Wagner Reway (SC)

Botafogo x São Paulo – 20h | Nilton Santos

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Santos x Grêmio – 21h | Morumbi