Vasco e Internacional se enfrentam em São Januário, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o confronto. Em momentos diferentes na temporada, o time de Pedro Emanuel busca a vaga na Libertadores, enquanto a equipe gaúcha tenta se afastar da zona de rebaixamento.

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Veja a previsão da IA:

A tendência é de um triunfo do Vasco por 2 a 1 no Rio de Janeiro. Empurrado pela força da sua torcida em São Januário, o Cruzmaltino deve adotar uma postura agressiva desde os minutos iniciais, apostando na velocidade pelas pontas e na pressão na saída de bola adversária. Embora o Internacional tenha qualidade técnica para equilibrar a posse e consiga descontar em uma transição rápida, o fator casa e a intensidade da equipe carioca devem fazer a diferença para garantir os três pontos na reta final da competição.

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Internacional venceu o Vasco por 4 a 1 no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Flickr/Internacional)

Como chegam Vasco e Internacional?

O Vasco ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas na competição, sobre Athletico-PR e Chapecoense. Mais distante da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino mira uma vaga na Libertadores de 2027 e está a apenas três pontos do Red Bull Bragantino, atual 8º colocado, restando quatro rodadas para o fim do Brasileirão.

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Do outro lado, o Internacional vive uma situação mais delicada. Na 16ª posição, com 38 pontos, o Colorado está próximo do Z-4 e tem Corinthians e Grêmio, ambos com 37, na cola. Após vencer o Coritiba e deixar a zona de rebaixamento, a equipe busca aproveitar os jogos em casa contra Vitória e Bragantino para ganhar fôlego na luta pela permanência.

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