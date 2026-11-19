Vasco tem pré-contrato com Carlos Vinícius para 2027
Atacante do Grêmio assinou vínculo de dois anos com o Cruz-Maltino
O Vasco acertou sua primeira contratação para 2027. O atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, assinou um pré-contrato com o clube de São Januário e será jogador cruz-maltino a partir da próxima temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Atenção Vascaínos" e confirmada pelo Lance!.
O vínculo foi assinado no início deste mês e terá duração de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada, até o fim de 2029. Para fechar o acordo, o Vasco ofereceu ao atacante um salário superior aos valores que o Grêmio tem condições de apresentar em uma eventual proposta de renovação.
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A negociação já está acertada, independentemente do futuro do clube gaúcho. Mesmo que o Grêmio permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro e conquiste uma vaga na Libertadores de 2027, Carlos Vinícius cumprirá o compromisso firmado com o Cruz-Maltino.
O contrato do centroavante com o Grêmio termina em dezembro deste ano. Sem um acordo para prorrogar o vínculo, o jogador ficará livre no mercado e chegará ao Vasco sem custos de transferência. O clube carioca também pagará luvas ao atleta e ao seu estafe. O pré-contrato prevê ainda uma multa milionária em caso de descumprimento do acordo por parte de Carlos Vinícius.
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Aos 31 anos, o centroavante é tratado pelo Vasco como uma das principais peças para a reformulação do setor ofensivo em 2027. O jogador chega com status de contratação de peso e deve ser um dos nomes de referência do projeto esportivo da nova SAF, liderada pelo empresário Marcos Lamacchia.
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