O Vasco está escalado para enfrentar o Internacional nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Pedro Emanuel conta com os retornos de Sosa e Thiago Mendes, que ficaram fora da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na rodada anterior.

➡️ Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações

A dupla volta a formar o meio-campo cruz-maltino ao lado de Alan Lescano. Sosa havia sido preservado por conta de dores no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto Thiago Mendes tratou um desconforto na região dorsal. Os dois retomam seus lugares entre os titulares para o compromisso desta quinta-feira.

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Santiago Sosa em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

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Com a formação, Pedro Emanuel mantém a base da equipe que vem sendo utilizada na reta final da temporada. No setor ofensivo, Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte completam o trio de ataque.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

O Vasco inicia a rodada na 11ª colocação do Brasileirão, com 44 pontos, e busca a terceira vitória consecutiva na competição.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: quinta, 19 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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