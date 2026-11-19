Com retornos no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Internacional
Sosa e Thiago Mendes voltam à equipe titular
O Vasco está escalado para enfrentar o Internacional nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Pedro Emanuel conta com os retornos de Sosa e Thiago Mendes, que ficaram fora da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na rodada anterior.
➡️ Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações
A dupla volta a formar o meio-campo cruz-maltino ao lado de Alan Lescano. Sosa havia sido preservado por conta de dores no músculo adutor da coxa esquerda, enquanto Thiago Mendes tratou um desconforto na região dorsal. Os dois retomam seus lugares entre os titulares para o compromisso desta quinta-feira.
➡️ De vilão a pilar do Vasco: Robert Renan reencontra o Internacional após dar a volta por cima
Com a formação, Pedro Emanuel mantém a base da equipe que vem sendo utilizada na reta final da temporada. No setor ofensivo, Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte completam o trio de ataque.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.
O Vasco inicia a rodada na 11ª colocação do Brasileirão, com 44 pontos, e busca a terceira vitória consecutiva na competição.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: quinta, 19 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Flamengo tenta superar Vasco por Lucas Rodrigues e prepara proposta milionária ao Goiás
Rubro-Negro busca contratação de volante de 19 anos para 2027 e sinaliza oferta superior à apresentada inicialmente pelo rival
AO VIVO: Siga Vasco x Internacional pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Vasco tem pré-contrato com Carlos Vinícius para 2027
Atacante do Grêmio assinou vínculo de dois anos com o Cruz-Maltino
Vasco lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Peça aposta na valorização da estética, da identidade e da cultura afro-brasileira
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Dois titulares do Vasco voltam contra o Internacional; veja provável escalação
Sosa e Thiago Mendes ficaram fora da vitória sobre a Chapecoense, mas devem reforçar o meio-campo cruz-maltino
De vilão a pilar do Vasco: Robert Renan reencontra o Internacional após dar a volta por cima
Zagueiro perdeu pênalti decisivo pelo Colorado e viveu período de baixa na carreira
Inteligência artificial crava placar em Vasco x Internacional no Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário
Filme sobre os Camisas Negras do Vasco estreia nos cinemas nesta quinta-feira
Produção dirigida por Jefferson Mello retrata a conquista do Carioca de 1923 e a resistência do clube à tentativa de exclusão de jogadores negros
Vasco empresta zagueiro Walace Falcão para clube carioca
Revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino, defensor de 21 anos foi anunciado pelo Bangu
Direita x esquerda: laterais do Vasco vivem momentos opostos para 2027
Enquanto Paulo Henrique e Puma Rodríguez têm permanência encaminhada, já a lateral esquerda ainda depende de negociações e possíveis saídas
Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), em São Januário
Vasco acerta compra de Robert Renan; veja valores
Cruz-Maltino acertou a compra junto ao Zenit, da Rússia
Vasco ganha concorrência do futebol italiano por Cuiabano
Clube da primeira divisão italiana sinaliza disposição para pagar 10 milhões de euros pelo lateral-esquerdo
Bastidores: Carlos Vinícius já estava nos planos do Vasco desde a última janela
Cruz-Maltino chegou a cogitar a contratação do atacante no meio do ano, mas esbarrou em questões regulamentares
Vasco terá que se adequar ao limite de estrangeiros em 2027; veja quem pode sair
Com redução de nove para oito vagas de atletas estrangeiros nas competições nacionais, Cruz-Maltino já avalia o elenco para a próxima temporada
Promessa da base retorna ao Vasco após período emprestado ao Juventude
Ray Breno foi camisa 10 e capitão durante a Copa Sul-Sudeste
Atuação de ex-Vasco em Brasil x Singapura repercute: 'Vocês não sabem'
Jogador entrou na segunda etapa da partida
Cria do Vasco empolga torcida com hat-trick na Seleção sub-20: 'Pedindo passagem'
Andrey Fernandes marcou três gols na goleada por 9 a 0 sobre o Peru, em Belém