O Flamengo entrou na disputa com o Vasco pela contratação de Lucas Rodrigues, volante de 19 anos do Goiás. O Rubro-Negro sinalizou uma oferta de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

O Flamengo monitora Lucas Rodrigues desde 2025 e realizou uma primeira sondagem na janela de transferências do meio deste ano. Na ocasião, o planejamento previa que o jogador passasse por um período de transição entre o sub-20 e o elenco profissional, projeto que não agradou aos representantes do atleta, como no caso de Zé Lucas, hoje no Cruzeiro.

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Agora, a intenção rubro-negra é incorporar Lucas Rodrigues diretamente ao grupo comandado por Leonardo Jardim em 2027.

Flamengo enfrenta concorrência do Vasco por Lucas Rodrigues

O Vasco também negocia a contratação do volante que interessa ao Flamengo e já apresentou propostas ao Goiás.

O Goiás pretende concretizar a transferência ainda em 2026 e vê no jogador a possibilidade de realizar uma das maiores vendas de sua história. A disputa entre Flamengo e Vasco pode elevar os valores da negociação.

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Revelado pelas categorias de base do Goiás, Lucas Rodrigues ganhou espaço no elenco profissional durante a temporada e se consolidou como um dos destaques da equipe. O volante marcou seis gols em 2026 e também passou a frequentar as convocações da Seleção Brasileira Sub-20.

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Com a previsão de entrada de capital do empresário Marcos Lamacchia, o Vasco pode fazer frente ao Flamengo na negociação, mas até aqui os valores oferecidos são inferiores.

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