Filme sobre os Camisas Negras do Vasco estreia nos cinemas nesta quinta-feira
Produção dirigida por Jefferson Mello retrata a conquista do Carioca de 1923 e a resistência do clube à tentativa de exclusão de jogadores negros
Às vésperas do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, uma das histórias mais importantes da trajetória do Vasco chega aos cinemas nesta quinta-feira (19). O filme "Camisas Negras", dirigido por Jefferson Mello, estreia nos cinemas brasileiros e resgata a campanha histórica da equipe cruz-maltina no Campeonato Carioca de 1923, além de abordar a luta contra o racismo no futebol.
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A produção combina documentário e ficção para reconstruir o contexto de uma conquista que ultrapassou os limites das quatro linhas. Naquele ano, o Vasco levantou seu primeiro título estadual com um elenco formado majoritariamente por jogadores negros e trabalhadores de origem humilde, em um cenário no qual o futebol carioca ainda era marcado pelo elitismo e pela discriminação racial e social.
A campanha colocou o clube em rota de colisão com os principais representantes da elite do futebol da época. Depois do título, a recém-criada Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA) tentou impedir a participação de 12 jogadores vascaínos na nova entidade, sob justificativas discriminatórias.
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A resposta veio em 1924. O então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, recusou a exigência de afastar os atletas e formalizou a decisão em um documento que ficou conhecido como Resposta Histórica. O posicionamento marcou a história do clube e se tornou um símbolo da resistência à discriminação racial no esporte brasileiro.
Elenco de Camisas Negras
O longa conta com nomes conhecidos do audiovisual brasileiro. Juan Paiva interpreta Cecy, enquanto Sérgio Malheiros dá vida ao goleiro Nelson da Conceição. Bruno Mazzeo também integra o elenco, no papel de José Augusto Prestes, presidente do Vasco durante o episódio da Resposta Histórica. Thelmo Fernandes, Roberto Birindelli, Rodrigo Candelot, Aline Dias e Brenno Leone também participam da produção.
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Além de reconstruir os acontecimentos de 1923 e 1924, o filme estabelece conexões com o presente e investiga como o racismo continua presente no futebol e na sociedade. Para isso, a produção contou com pesquisas realizadas em diferentes países, ampliando a discussão para além da história do Vasco.
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