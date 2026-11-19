Às vésperas do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, uma das histórias mais importantes da trajetória do Vasco chega aos cinemas nesta quinta-feira (19). O filme "Camisas Negras", dirigido por Jefferson Mello, estreia nos cinemas brasileiros e resgata a campanha histórica da equipe cruz-maltina no Campeonato Carioca de 1923, além de abordar a luta contra o racismo no futebol.

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A produção combina documentário e ficção para reconstruir o contexto de uma conquista que ultrapassou os limites das quatro linhas. Naquele ano, o Vasco levantou seu primeiro título estadual com um elenco formado majoritariamente por jogadores negros e trabalhadores de origem humilde, em um cenário no qual o futebol carioca ainda era marcado pelo elitismo e pela discriminação racial e social.

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O time dos Camisas Negras foi o primeiro elenco histórico do Vasco (Foto: Acervo/Vasco)

A campanha colocou o clube em rota de colisão com os principais representantes da elite do futebol da época. Depois do título, a recém-criada Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA) tentou impedir a participação de 12 jogadores vascaínos na nova entidade, sob justificativas discriminatórias.

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A resposta veio em 1924. O então presidente do Vasco, José Augusto Prestes, recusou a exigência de afastar os atletas e formalizou a decisão em um documento que ficou conhecido como Resposta Histórica. O posicionamento marcou a história do clube e se tornou um símbolo da resistência à discriminação racial no esporte brasileiro.

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Elenco de Camisas Negras

O longa conta com nomes conhecidos do audiovisual brasileiro. Juan Paiva interpreta Cecy, enquanto Sérgio Malheiros dá vida ao goleiro Nelson da Conceição. Bruno Mazzeo também integra o elenco, no papel de José Augusto Prestes, presidente do Vasco durante o episódio da Resposta Histórica. Thelmo Fernandes, Roberto Birindelli, Rodrigo Candelot, Aline Dias e Brenno Leone também participam da produção.

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Sergio Malheiros, Jefferson Mello e Juan Paiva posam diante do pôster do filme Camisas Negras (Foto: Paulo Tauil/Divulgação)

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Além de reconstruir os acontecimentos de 1923 e 1924, o filme estabelece conexões com o presente e investiga como o racismo continua presente no futebol e na sociedade. Para isso, a produção contou com pesquisas realizadas em diferentes países, ampliando a discussão para além da história do Vasco.

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Pré-estreia ocorreu no dia 7 de novembro no cinema Odeon (Foto: Paulo Tauil/Divulgação)

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