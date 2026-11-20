A vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Internacional, nesta quinta-feira (19), em São Januário, manteve vivo o objetivo cruz-maltino de disputar a próxima edição da Libertadores. Após a partida, o técnico Pedro Emanuel analisou as chances da equipe de conquistar uma vaga na competição continental e adotou um discurso cauteloso. Na avaliação do treinador, apesar dos três pontos, o desempenho apresentado diante do Colorado não foi suficiente para transmitir confiança na briga.

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- Se fosse por esse jogo, pelo que fizemos, pela consistência que tivemos nesse jogo, acho que seria difícil. Mas são três pontos que alimentam nosso objetivo (...) Como é lógico, não podemos deixar de alimentar algo que pode se tornar possível para nós. Com a segunda parte que tivemos hoje, vai ser mais difícil. Mas hoje foi um dia de transpiração, de muita emoção, porque a outra equipe dificultou muito o nosso trabalho, valorizou muito nossa vitória. Teria o mesmo discurso se chegasse aqui no final e nossa equipe tivesse sofrido o segundo gol e empatado o jogo. Fico muito mais feliz e contente de estar aqui, tendo conquistado três pontos sem ter feito uma exibição perfeita. Mas acho que fizemos o que foi necessário para conquistar os três pontos.

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Pedro Emanuel em coletiva de imprensa (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Vasco ainda pode alcançar uma vaga na Libertadores

Com 47 pontos, o Vasco ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, a três rodadas do fim da competição. Atualmente, o país tem direito a seis vagas na Libertadores por meio do Brasileirão, mas esse número ainda pode aumentar e chegar a nove, dependendo dos campeões das competições continentais e de uma possível mudança na zona de classificação.

Três cenários podem ampliar a quantidade de vagas distribuídas pelo Campeonato Brasileiro:

Grêmio rebaixado: caso o clube gaúcho termine a competição entre os quatro últimos, uma vaga adicional poderá ser aberta.

caso o clube gaúcho termine a competição entre os quatro últimos, uma vaga adicional poderá ser aberta. Palmeiras campeão da Libertadores: o título alviverde também pode ampliar a distribuição de vagas pelo Brasileirão.

o título alviverde também pode ampliar a distribuição de vagas pelo Brasileirão. Atlético-MG campeão da Sul-Americana: uma conquista do Galo teria o mesmo efeito na redistribuição.

Cada um desses cenários pode acrescentar uma vaga à zona de classificação. Assim, o Vasco ainda tem motivos para acreditar na possibilidade de alcançar a Libertadores, embora precise somar pontos nas rodadas finais e torcer por resultados que favoreçam a ampliação do G-6.

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O próximo compromisso do Cruz-Maltino será no domingo (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A partida será válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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