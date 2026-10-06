Nilton Santos ganha força como palco de Vasco x Boca Juniors após negativas a São Januário e Maracanã
Cruz-Maltino tentou viabilizar a partida nos estádios, mas esbarrou em exigências da Conmebol e na negativa do consórcio
O Estádio Nilton Santos ganha força como palco do confronto entre Vasco e Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, marcado para o dia 20 de outubro. Após as tentativas frustradas de mandar a partida em São Januário ou no Maracanã, o estádio administrado pelo Botafogo aparece, neste momento, como o favorito para receber o duelo que definirá um dos finalistas da competição.
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O Vasco tentou, simultaneamente, viabilizar a realização da partida em São Januário ou no Maracanã, mas não obteve sucesso até o momento.
Em São Januário, o principal obstáculo foi a capacidade do estádio. Nesta fase da competição, a Conmebol exige capacidade mínima de 30 mil torcedores, além de um espaço destinado à torcida visitante para quatro mil pessoas.
O Vasco conseguiu, junto ao Corpo de Bombeiros, a liberação do setor visitante para quatro mil torcedores, o que elevou a capacidade do estádio para 24.155 pessoas. O número, no entanto, ainda fica abaixo da exigência da Conmebol. Além disso, o BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) não autorizou a realização da partida no local e chegou a sugerir que o confronto fosse disputado no Maracanã.
O clube também tentou convencer a Conmebol a abrir uma exceção para São Januário, argumentando que o estádio seria a melhor opção para receber a partida, mas não conseguiu a liberação
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Maracanã também não foi liberado
Paralelamente, o Vasco buscou alternativas para utilizar o Maracanã. O consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do estádio, porém, não autorizou a realização da partida no local.
Diante da negativa, o Cruz-Maltino recorreu à Justiça para tentar obter uma liminar que obrigasse o consórcio a liberar o estádio. O pedido, contudo, foi negado em primeira instância. A decisão considerou que o Judiciário não deveria interferir em critérios técnicos relacionados à conservação do gramado.
Posteriormente, o Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu uma recomendação favorável ao Vasco. O posicionamento gerou uma resposta do Flamengo. Em nota oficial, o clube afirmou ver "com preocupação" a atuação do órgão e questionou sua competência para interferir na definição do local da partida.
Nilton Santos aparece como alternativa
Com as negativas para São Januário e Maracanã, o Nilton Santos passou a ser a principal alternativa para o confronto. O estádio, administrado pelo Botafogo, já recebeu partidas do Vasco anteriormente e é visto pelo clube como uma opção viável para atender às exigências necessárias para o duelo internacional.
O presidente Pedrinho já havia deixado claro que as prioridades do Vasco eram São Januário e Maracanã. No entanto, ao comentar a possibilidade de utilizar o Nilton Santos, o dirigente destacou a boa experiência do clube no estádio e afirmou que o local "nos atendeu muito bem" quando foi utilizado pelo Cruz-Maltino.
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