

O Vasco venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quinta-feira (19), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar com Thiago Mendes, sofrer o empate de Juninho e garantir a vitória com Colidio, o Cruz-Maltino conquistou três pontos importantes diante de sua torcida. Depois do confronto, o técnico Pedro Emanuel concedeu entrevista coletiva e analisou o desempenho da equipe, os altos e baixos apresentados durante a partida e as dificuldades enfrentadas com as condições do gramado.

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— Nós hoje até entramos muito bem no jogo, os primeiros vinte, vinte e cinco minutos com personalidade, sabendo de antemão que tínhamos que tirar a bola ao Inter. Tínhamos a necessidade de ter a bola, sermos acutilantes e conseguirmos concretizar... A partir do momento em que fazemos o golo, altera um pouco, porque o estado anímico passa a ser diferente. Estamos em vantagem, já sentimos que temos algum conforto e começamos a cometer erros que permitiram ao Inter começar a nos criar perigo e começar a nos deixar nervosos, a nós e à nossa torcida.

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—O estado do gramado, apesar de ser em São Januário e nós tentarmos tratá-lo sempre bem, não é o melhor para se poder ter um futebol de alta qualidade. Com o passar do tempo, o relvado também não nos ajudou.

Veja aspas de Pedro Emanuel

Desgaste físico e calendário

— Temos que considerar que um bocadinho daquilo que aconteceu hoje é fruto também da época longa e de algum desgaste físico. Mas não só. O cansaço, a temperatura também mudou drasticamente e a humidade também não ajudou, e eu tenho que dar essa benesse aí.

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Erros individuais

— Foram erros, não era pelo mau estado do relvado, não é pelo cansaço. Foram erros que permitiram que o adversário pudesse crescer no jogo. Nós fazemos uma primeira parte, os primeiros vinte e cinco minutos avassaladores. Acho que nesses primeiros vinte e cinco minutos o Inter nem chegou à nossa baliza. E numa perda de bola damos uma oportunidade e depois assim vai.

Insatisfação com o segundo tempo

— Eu não sei se estarei certo, mas provavelmente na segunda parte terá sido a equipa que mais concretizações deve ter conseguido dentro da nossa área. Isto é sintomático de que nós não fomos a equipa da primeira parte, não conseguimos ser. Também não conseguimos ser a equipa com personalidade para ter a bola. A segunda parte foi mais de transpiração do que de inspiração. Tivemos que nos dedicar ao jogo. O Inter começou a acreditar, faz o golo cedo, logo aos cinco, seis minutos da segunda parte, e põe-nos um pouco instáveis naquilo que era o que nós pretendíamos para a segunda parte.

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Avaliação da vitória e valorização dos três pontos

— Deixou-me um pouco desiludido aquilo que foi a nossa segunda parte. Compreendo o cansaço, compreendo todas estas razões que nós vamos enumerar e que são válidas, mas no final, honestamente, salvam-se os três pontos. Tivemos um adversário que nos deu muito trabalho até ao último segundo do jogo, sempre acreditou. Nós também nos pusemos a jeito para isso, começamos a perder alguma daquela que era a nossa confiança com bola e tendo alguns jogadores que têm mais qualidade e dão mais clarividência ao nosso jogo a estarem abaixo daquilo que é normal. Acabamos por salvar os três pontos e pôr-nos num momento da época que eu acho que tenho que valorizar, independentemente deste jogo. Este jogo foram três pontos, ponto final, e não vou debater mais isso. E depois podemos debater o resto, que seja a nossa época.

Time do Vasco reunido (Foto: Matheus Lima/CRVG)

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