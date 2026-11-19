Pedro Emanuel valoriza resultado e critica gramado de São Januário
Vasco venceu o Internacional por 2 a 1 em São Januário
O Vasco venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quinta-feira (19), em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar com Thiago Mendes, sofrer o empate de Juninho e garantir a vitória com Colidio, o Cruz-Maltino conquistou três pontos importantes diante de sua torcida. Depois do confronto, o técnico Pedro Emanuel concedeu entrevista coletiva e analisou o desempenho da equipe, os altos e baixos apresentados durante a partida e as dificuldades enfrentadas com as condições do gramado.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
— Nós hoje até entramos muito bem no jogo, os primeiros vinte, vinte e cinco minutos com personalidade, sabendo de antemão que tínhamos que tirar a bola ao Inter. Tínhamos a necessidade de ter a bola, sermos acutilantes e conseguirmos concretizar... A partir do momento em que fazemos o golo, altera um pouco, porque o estado anímico passa a ser diferente. Estamos em vantagem, já sentimos que temos algum conforto e começamos a cometer erros que permitiram ao Inter começar a nos criar perigo e começar a nos deixar nervosos, a nós e à nossa torcida.
—O estado do gramado, apesar de ser em São Januário e nós tentarmos tratá-lo sempre bem, não é o melhor para se poder ter um futebol de alta qualidade. Com o passar do tempo, o relvado também não nos ajudou.
Veja aspas de Pedro Emanuel
Desgaste físico e calendário
— Temos que considerar que um bocadinho daquilo que aconteceu hoje é fruto também da época longa e de algum desgaste físico. Mas não só. O cansaço, a temperatura também mudou drasticamente e a humidade também não ajudou, e eu tenho que dar essa benesse aí.
Erros individuais
— Foram erros, não era pelo mau estado do relvado, não é pelo cansaço. Foram erros que permitiram que o adversário pudesse crescer no jogo. Nós fazemos uma primeira parte, os primeiros vinte e cinco minutos avassaladores. Acho que nesses primeiros vinte e cinco minutos o Inter nem chegou à nossa baliza. E numa perda de bola damos uma oportunidade e depois assim vai.
Insatisfação com o segundo tempo
— Eu não sei se estarei certo, mas provavelmente na segunda parte terá sido a equipa que mais concretizações deve ter conseguido dentro da nossa área. Isto é sintomático de que nós não fomos a equipa da primeira parte, não conseguimos ser. Também não conseguimos ser a equipa com personalidade para ter a bola. A segunda parte foi mais de transpiração do que de inspiração. Tivemos que nos dedicar ao jogo. O Inter começou a acreditar, faz o golo cedo, logo aos cinco, seis minutos da segunda parte, e põe-nos um pouco instáveis naquilo que era o que nós pretendíamos para a segunda parte.
Avaliação da vitória e valorização dos três pontos
— Deixou-me um pouco desiludido aquilo que foi a nossa segunda parte. Compreendo o cansaço, compreendo todas estas razões que nós vamos enumerar e que são válidas, mas no final, honestamente, salvam-se os três pontos. Tivemos um adversário que nos deu muito trabalho até ao último segundo do jogo, sempre acreditou. Nós também nos pusemos a jeito para isso, começamos a perder alguma daquela que era a nossa confiança com bola e tendo alguns jogadores que têm mais qualidade e dão mais clarividência ao nosso jogo a estarem abaixo daquilo que é normal. Acabamos por salvar os três pontos e pôr-nos num momento da época que eu acho que tenho que valorizar, independentemente deste jogo. Este jogo foram três pontos, ponto final, e não vou debater mais isso. E depois podemos debater o resto, que seja a nossa época.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Gol perdido em Vasco x Internacional gera revolta: 'Inacreditável'
Cruz-Maltino vence, elimina risco de rebaixamento e deixa Inter no Z4
Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Internacional pelo Brasileirão
Cruz-Maltino vence, elimina risco de rebaixamento e deixa Inter no Z4
Com retornos no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Internacional
Sosa e Thiago Mendes voltam à equipe titular
Flamengo tenta superar Vasco por Lucas Rodrigues e prepara proposta ao Goiás
Rubro-Negro busca contratação de volante de 19 anos para 2027 e sinaliza oferta superior à apresentada inicialmente pelo rival
Vasco vence o Inter em casa e mantém vivo sonho da Libertadores
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Vasco tem pré-contrato com Carlos Vinícius para 2027
Atacante do Grêmio assinou vínculo de dois anos com o Cruz-Maltino
Vasco lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Peça aposta na valorização da estética, da identidade e da cultura afro-brasileira
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Dois titulares do Vasco voltam contra o Internacional; veja provável escalação
Sosa e Thiago Mendes ficaram fora da vitória sobre a Chapecoense, mas devem reforçar o meio-campo cruz-maltino
De vilão a pilar do Vasco: Robert Renan reencontra o Internacional após dar a volta por cima
Zagueiro perdeu pênalti decisivo pelo Colorado e viveu período de baixa na carreira
Inteligência artificial crava placar em Vasco x Internacional no Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário
Filme sobre os Camisas Negras do Vasco estreia nos cinemas nesta quinta-feira
Produção dirigida por Jefferson Mello retrata a conquista do Carioca de 1923 e a resistência do clube à tentativa de exclusão de jogadores negros
Vasco empresta zagueiro Walace Falcão para clube carioca
Revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino, defensor de 21 anos foi anunciado pelo Bangu
Direita x esquerda: laterais do Vasco vivem momentos opostos para 2027
Enquanto Paulo Henrique e Puma Rodríguez têm permanência encaminhada, já a lateral esquerda ainda depende de negociações e possíveis saídas
Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), em São Januário
Vasco acerta compra de Robert Renan; veja valores
Cruz-Maltino acertou a compra junto ao Zenit, da Rússia
Vasco ganha concorrência do futebol italiano por Cuiabano
Clube da primeira divisão italiana sinaliza disposição para pagar 10 milhões de euros pelo lateral-esquerdo
Bastidores: Carlos Vinícius já estava nos planos do Vasco desde a última janela
Cruz-Maltino chegou a cogitar a contratação do atacante no meio do ano, mas esbarrou em questões regulamentares
Vasco terá que se adequar ao limite de estrangeiros em 2027; veja quem pode sair
Com redução de nove para oito vagas de atletas estrangeiros nas competições nacionais, Cruz-Maltino já avalia o elenco para a próxima temporada