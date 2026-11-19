AO VIVO: Siga Vasco x Internacional pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Vasco e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (19) em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam em um duelo decisivo na reta final da competição, o Vasco ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e ainda sonha com a classificação para a pré-Libertadores, já o Inter, vive uma situação mais delicada. Na 16ª posição, com 38 pontos, o Colorado está próximo do Z-4. Acompanhe em tempo real ao confronto aqui no Lance!
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Lance a Lance!
Vasco x Internacional
1T - 20' - PERDEUU
Bruno Duarte recebe lançamento, dribla o goleiro Kauan Jesus, mas demora para finalizar e permite a recuperação de Villagra.
1T - 18' - Alerrandro recupera a bola e aciona Aguirre. O atacante domina e finaliza, mas a bola desvia em Saldivia antes de sair.
1T - 17' - Vasco segue pressionando. Andrés Gómez faz o cruzamento, mas Bruno Gomes aparece para cortar a jogada.
1T - 16' - Colidio encontra Bruno Duarte dentro da área, mas o atacante perde o controle da bola ao adiantar demais. Kauan Jesus fica com ela.
1T - 14' - Alan Patrick tenta inverter o jogo, mas acaba acertando o próprio companheiro Bruno Gomes.
1T - 09' - Após cobrança de escanteio, Kauan Jesus não consegue segurar a bola. Colidio aproveita e cabeceia, mas Victor Gabriel fica com a sobra.
1T - 07' - Vasco mantém a pressão no campo de ataque. Bruno Duarte cruza para a área, mas Victor Gabriel aparece para afastar o perigo.
1T - 03' - Bruno Duarte abre para Puma, que faz o cruzamento. Juninho aparece para afastar o perigo e manda a bola para escanteio.
1T - 00' - BOLA ROLANDO!
GRANDE FESTA COM FOGOS EM SÃO JANUÁRIO!
TIMES EM CAMPO!
Jájá tem duelo em São Januário!
TORCIDA CHEGANDO!
VASCO ESCALADO PARA ENFRENTAR O INTERNACIONAL!
➡️Com retornos no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Internacional
INTERNACIONAL ESCALADO PARA ENFRENTAR O VASCO
A TORCIDA VAI CHEGANDO PARA O JOGO DE LOGO MAIS!
Como chegam Vasco e Internacional?
O Vasco ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas na competição, sobre Athletico-PR e Chapecoense. Mais distante da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino mira uma vaga na Libertadores de 2027 e está a apenas três pontos do Red Bull Bragantino, atual 8º colocado, restando quatro rodadas para o fim do Brasileirão.
Do outro lado, o Internacional vive uma situação mais delicada. Na 16ª posição, com 38 pontos, o Colorado está próximo do Z-4 e tem Corinthians e Grêmio, ambos com 37, na cola. Após vencer o Coritiba e deixar a zona de rebaixamento, a equipe busca aproveitar os jogos em casa contra Vitória e Bragantino para ganhar fôlego na luta pela permanência.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: quinta, 19 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Mais LANCE!
Com retornos no meio-campo, Vasco está definido para enfrentar o Internacional
Sosa e Thiago Mendes voltam à equipe titular
Flamengo tenta superar Vasco por Lucas Rodrigues e prepara proposta ao Goiás
Rubro-Negro busca contratação de volante de 19 anos para 2027 e sinaliza oferta superior à apresentada inicialmente pelo rival
Vasco tem pré-contrato com Carlos Vinícius para 2027
Atacante do Grêmio assinou vínculo de dois anos com o Cruz-Maltino
Vasco lança camisa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Peça aposta na valorização da estética, da identidade e da cultura afro-brasileira
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Dois titulares do Vasco voltam contra o Internacional; veja provável escalação
Sosa e Thiago Mendes ficaram fora da vitória sobre a Chapecoense, mas devem reforçar o meio-campo cruz-maltino
De vilão a pilar do Vasco: Robert Renan reencontra o Internacional após dar a volta por cima
Zagueiro perdeu pênalti decisivo pelo Colorado e viveu período de baixa na carreira
Inteligência artificial crava placar em Vasco x Internacional no Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário
Filme sobre os Camisas Negras do Vasco estreia nos cinemas nesta quinta-feira
Produção dirigida por Jefferson Mello retrata a conquista do Carioca de 1923 e a resistência do clube à tentativa de exclusão de jogadores negros
Vasco empresta zagueiro Walace Falcão para clube carioca
Revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino, defensor de 21 anos foi anunciado pelo Bangu
Direita x esquerda: laterais do Vasco vivem momentos opostos para 2027
Enquanto Paulo Henrique e Puma Rodríguez têm permanência encaminhada, já a lateral esquerda ainda depende de negociações e possíveis saídas
Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), em São Januário
Vasco acerta compra de Robert Renan; veja valores
Cruz-Maltino acertou a compra junto ao Zenit, da Rússia
Vasco ganha concorrência do futebol italiano por Cuiabano
Clube da primeira divisão italiana sinaliza disposição para pagar 10 milhões de euros pelo lateral-esquerdo
Bastidores: Carlos Vinícius já estava nos planos do Vasco desde a última janela
Cruz-Maltino chegou a cogitar a contratação do atacante no meio do ano, mas esbarrou em questões regulamentares
Vasco terá que se adequar ao limite de estrangeiros em 2027; veja quem pode sair
Com redução de nove para oito vagas de atletas estrangeiros nas competições nacionais, Cruz-Maltino já avalia o elenco para a próxima temporada
Promessa da base retorna ao Vasco após período emprestado ao Juventude
Ray Breno foi camisa 10 e capitão durante a Copa Sul-Sudeste
Atuação de ex-Vasco em Brasil x Singapura repercute: 'Vocês não sabem'
Jogador entrou na segunda etapa da partida
Cria do Vasco empolga torcida com hat-trick na Seleção sub-20: 'Pedindo passagem'
Andrey Fernandes marcou três gols na goleada por 9 a 0 sobre o Peru, em Belém