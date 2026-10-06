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Flamengo rebate MP após recomendação para liberar Maracanã ao Vasco

Rubro-Negro questionou atuação do Ministério Público após recomendação para que estádio receba Vasco x Boca Juniors pela Sul-Americana

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 15:09
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O presidente do Flamengo, BAP, durante entrevista ao Mengo Cast em que alertou para o impacto da Medida Provisória das bets nas contas do clube
BAP, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução)

O Flamengo se manifestou nesta terça-feira (6) contra a recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para que o Maracanã seja disponibilizado ao Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Em nota oficial, o clube afirmou ver "com preocupação" a atuação do órgão e questionou sua competência para interferir na definição do local da partida.

A manifestação acontece horas depois de o Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST/MPRJ) recomendar ao Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, a liberação do estádio para o confronto marcado para 20 de outubro, às 21h30.

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O documento deu prazo de 48 horas para que a concessionária apresente uma resposta fundamentada. A recomendação não representa, neste momento, uma obrigação judicial.

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Veja a nota do Flamengo após recomandação do MP sobre o Maracanã

"O Clube de Regatas do Flamengo vê com preocupação a tentativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de interferir na definição do local de realização de partidas de futebol. O Flamengo reconhece e respeita o papel constitucional do Ministério Público, mas entende que o respeito às instituições passa também pelo respeito aos limites e às atribuições de cada uma delas. Se os órgãos responsáveis atestam tecnicamente as condições para a realização de uma partida, cabe perguntar: com base em qual competência técnica o Ministério Público pretende desconsiderar esses laudos e substituir a avaliação de quem efetivamente responde por essa atribuição? Não cabe ao Ministério Público escolher onde os clubes devem mandar seus jogos. Se existem elementos técnicos que invalidem os laudos apresentados, que sejam demonstrados objetivamente. O Flamengo defenderá sempre a segurança, o cumprimento das regras e o respeito às competências institucionais"

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Entenda a disputa pelo Maracanã

O Vasco tenta levar a partida de volta contra o Boca Juniors para o Maracanã após não conseguir acordo com o Consórcio Fla-Flu. A concessionária recusou inicialmente o pedido sob o argumento de preservação do gramado diante da sequência de partidas previstas no estádio.

O Ministério Público citou uma avaliação da Polícia Militar favorável à utilização do Maracanã por questões relacionadas à segurança, capacidade, mobilidade e organização do fluxo de torcedores. O órgão também recomendou que o Consórcio Fla-Flu apresente critérios objetivos para analisar futuros pedidos de utilização do estádio.

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O Vasco já buscou a liberação do Maracanã também na esfera judicial, sem sucesso até o momento. O clube precisa definir o local da partida contra o Boca nos próximos dias.

São Januário não pode receber Vasco x Boca Juniors porque o regulamento da Conmebol exige capacidade mínima de 30 mil torcedores para partidas das semifinais da Sul-Americana. O estádio vascaíno não atende ao requisito. No Rio de Janeiro, Maracanã e Nilton Santos são as opções que comportam a capacidade exigida.

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