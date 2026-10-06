O Conselho Deliberativo do Vasco se reúne nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), na Sede Náutica da Lagoa, para votar a proposta da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Marcos Lamacchia, para a aquisição de 90% da Vasco SAF. A operação está avaliada em cerca de R$ 4 bilhões. Antes da reunião, nomes conhecidos da política cruz-maltina utilizaram as redes sociais para se posicionar sobre a votação.

Ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado declarou voto favorável à operação. Salgado comandou o clube entre 2021 e 2023. Ele também já havia ocupado o cargo de vice-presidente de Finanças no fim dos anos 1980. Salgado retornou à política vascaína como candidato da chapa Mais Vasco e venceu a eleição de 2020. Durante sua gestão, o clube enfrentou uma grave crise financeira e foi rebaixado para a Série B. Em 2022, conduziu a venda de 70% das ações para a 777 Partners. Deixou a presidência em janeiro de 2024, quando Pedrinho assumiu o cargo.

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Outro nome conhecido da política cruz-maltina a se manifestar foi Júlio Brant. Empresário e dirigente vascaíno, Brant ganhou projeção como representante da oposição e disputou a presidência do clube em 2014 e 2017.

Julio Brant é nome conhecido pela torcida do Vasco no cenário político do Cruz-Maltino (Foto: Divulgação)

Na eleição de 2017, terminou inicialmente atrás de Eurico Miranda nas urnas, mas passou a ser considerado vencedor após a Justiça suspender os votos da chamada "urna 7". Brant, no entanto, não chegou a assumir a presidência. Em janeiro de 2018, Alexandre Campello, que havia integrado sua articulação política, venceu a eleição no Conselho Deliberativo e comandou o clube.

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Votação do Conselho Deliberativo

A aprovação do Conselho Deliberativo é necessária para que o processo avance para a etapa seguinte. Caso a proposta não seja aprovada na primeira votação, o rito prevê outras duas oportunidades para que os conselheiros voltem a analisar a operação.

O Vasco informou, em 26 de setembro, que os membros do Conselho Deliberativo receberam acesso ao Memorando de Entendimentos (MoU) referente à operação envolvendo a Vasco da Gama SAF, dentro do chamado Projeto Caravela. O documento foi disponibilizado em um ambiente virtual para consulta dos conselheiros.

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Apesar da confirmação da reunião para esta terça, os bastidores do clube ficaram movimentados na véspera da votação. Alguns conselheiros defenderam o adiamento do encontro sob a alegação de que mais de 100 documentos haviam sido enviados na véspera da reunião. Um pedido formal foi encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, João Riche.

Sede Naútica da Lagoa recebe a reunião do Conselho Deliberativo nesta terça-feira (6) (Foto: Divulgação / Vasco)

A justificativa apresentada foi a necessidade de mais tempo para a análise do contrato da operação, disponibilizado digitalmente aos conselheiros na semana passada. A articulação, porém, não avançou, e a reunião foi mantida para esta terça-feira.

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Também houve divergências sobre o formato da votação. O presidente do Vasco, Pedrinho, já declarou ser favorável a votos abertos e à transmissão ao vivo da reunião. Segundo apuração do Lance!, uma corrente da oposição, por outro lado, pressionava João Riche para que a votação fosse fechada, com a divulgação apenas do resultado e da contagem dos votos.

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