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Figuras políticas do Vasco se manifestam antes de votação sobre venda da SAF

Jorge Salgado e Júlio Brant defenderam a aprovação da operação

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 15:53
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Jorge Salgado durante seu período na presidência do Vasco (Foto Reprodução/Lance!)

O Conselho Deliberativo do Vasco se reúne nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), na Sede Náutica da Lagoa, para votar a proposta da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Marcos Lamacchia, para a aquisição de 90% da Vasco SAF. A operação está avaliada em cerca de R$ 4 bilhões. Antes da reunião, nomes conhecidos da política cruz-maltina utilizaram as redes sociais para se posicionar sobre a votação.

Ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado declarou voto favorável à operação. Salgado comandou o clube entre 2021 e 2023. Ele também já havia ocupado o cargo de vice-presidente de Finanças no fim dos anos 1980. Salgado retornou à política vascaína como candidato da chapa Mais Vasco e venceu a eleição de 2020. Durante sua gestão, o clube enfrentou uma grave crise financeira e foi rebaixado para a Série B. Em 2022, conduziu a venda de 70% das ações para a 777 Partners. Deixou a presidência em janeiro de 2024, quando Pedrinho assumiu o cargo.

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Outro nome conhecido da política cruz-maltina a se manifestar foi Júlio Brant. Empresário e dirigente vascaíno, Brant ganhou projeção como representante da oposição e disputou a presidência do clube em 2014 e 2017.

Julio Brant
Julio Brant é nome conhecido pela torcida do Vasco no cenário político do Cruz-Maltino (Foto: Divulgação)

Na eleição de 2017, terminou inicialmente atrás de Eurico Miranda nas urnas, mas passou a ser considerado vencedor após a Justiça suspender os votos da chamada "urna 7". Brant, no entanto, não chegou a assumir a presidência. Em janeiro de 2018, Alexandre Campello, que havia integrado sua articulação política, venceu a eleição no Conselho Deliberativo e comandou o clube.

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Votação do Conselho Deliberativo

A aprovação do Conselho Deliberativo é necessária para que o processo avance para a etapa seguinte. Caso a proposta não seja aprovada na primeira votação, o rito prevê outras duas oportunidades para que os conselheiros voltem a analisar a operação.

O Vasco informou, em 26 de setembro, que os membros do Conselho Deliberativo receberam acesso ao Memorando de Entendimentos (MoU) referente à operação envolvendo a Vasco da Gama SAF, dentro do chamado Projeto Caravela. O documento foi disponibilizado em um ambiente virtual para consulta dos conselheiros.

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Apesar da confirmação da reunião para esta terça, os bastidores do clube ficaram movimentados na véspera da votação. Alguns conselheiros defenderam o adiamento do encontro sob a alegação de que mais de 100 documentos haviam sido enviados na véspera da reunião. Um pedido formal foi encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, João Riche.

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Sede Naútica da Lagoa recebe a reunião do Conselho Deliberativo nesta terça-feira (6) (Foto: Divulgação / Vasco)

A justificativa apresentada foi a necessidade de mais tempo para a análise do contrato da operação, disponibilizado digitalmente aos conselheiros na semana passada. A articulação, porém, não avançou, e a reunião foi mantida para esta terça-feira.

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Também houve divergências sobre o formato da votação. O presidente do Vasco, Pedrinho, já declarou ser favorável a votos abertos e à transmissão ao vivo da reunião. Segundo apuração do Lance!, uma corrente da oposição, por outro lado, pressionava João Riche para que a votação fosse fechada, com a divulgação apenas do resultado e da contagem dos votos.

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