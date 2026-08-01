Vasco x Fluminense: o que mudou desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025?
Quase um ano após a classificação cruz-maltina nos pênaltis, rivais se reencontram neste sábado (1)
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Vasco e Fluminense voltam a medir forças neste sábado (1), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico marca o reencontro dos clubes quase um ano depois da semifinal da edição de 2025, quando o Cruz-Maltino levou a melhor nos pênaltis e avançou para a final.
Desde aquele confronto, os dois lados passaram por transformações significativas. Mudanças nos elencos, trocas no comando técnico e novas referências ofensivas fazem com que o duelo tenha um cenário diferente em relação ao último encontro decisivo.
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Vasco perdeu seus principais artilheiros
A principal mudança no Vasco está no setor ofensivo. O clube deixou de contar com seus três maiores artilheiros da temporada passada. Pablo Vegetti, que marcou 27 gols em 2025, deixou São Januário para defender o Cerro Porteño, do Paraguai. Rayan, autor de 20 gols, foi negociado com o Bournemouth, da Inglaterra. Já Philippe Coutinho, responsável por 11 gols, rescindiu seu contrato de forma amigável no começo do ano.
Cruz-Maltino se reforçou
Além das perdas, o Vasco ainda busca consolidar os reforços contratados no início do ano. O lateral-esquerdo Cuiabano foi um dos que melhor conseguiu desempenhar até aqui, mas mesmo assim enfrentou problemas físicos e ficou fora de algumas partidas, mas está disponível para o clássico.
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Outra novidade é Jair. O volante não participou da semifinal de 2025 por conta de uma lesão no joelho, mas voltou a atuar após a pausa para a Copa do Mundo e aparece como opção para começar a partida contra o Fluminense, principalmente por conta da suspensão de Thiago Mendes.
Mudança de técnico
O comando técnico também passou por alterações. Na semifinal da Copa do Brasil de 2025, o Vasco era dirigido por Fernando Diniz, que foi demitido no começo deste ano após o Cruz-Maltino perder para o próprio Fluminense na semifinal do Carioca. Depois daquele confronto, o clube ainda teve Renato Gaúcho no cargo e agora conta com Pedro Emanuel como treinador. O português terá seu primeiro clássico no comando do Vasco neste sábado.
Fluminense ganhou novas opções no elenco
Do lado tricolor, o elenco comandado por Luis Zubeldía também passou por mudanças. O Fluminense incorporou novas alternativas ao grupo, com chegadas como as de Savarino, Guilherme Arana, Rodrigo Castillo e Jemmes, aumentando as opções em diferentes setores.
Em contrapartida, jogadores como Keno, Everaldo e Facundo Bernal deixaram o clube, abrindo espaço para uma nova configuração do elenco.
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John Kennedy virou referência no ataque tricolor
Uma das maiores mudanças do Fluminense aconteceu no ataque. Depois de retornar de empréstimo em 2025 e ter pouco espaço, John Kennedy ganhou protagonismo nesta temporada.
O atacante se firmou como titular e passou a ser a principal referência ofensiva da equipe. Com 14 gols marcados em 2026, ele é o artilheiro do Fluminense no ano e uma das principais armas de Zubeldía.
Após cumprir suspensão nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, John Kennedy volta justamente para o clássico contra o Vasco.
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Thiago Silva retornou, mas desfalca o clássico
Outro capítulo importante da reformulação tricolor envolve Thiago Silva. Capitão do Fluminense na campanha da Copa do Brasil de 2025, o zagueiro deixou o clube em dezembro para defender o Porto.
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Sete meses depois, acertou seu retorno ao Tricolor e voltou a fazer parte do elenco. Porém, o reencontro com o Vasco terá uma ausência importante: o defensor sofreu uma lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro e está fora do primeiro duelo do mata-mata.
Quase um ano depois da semifinal, Vasco e Fluminense chegam ao novo confronto com caras diferentes, mas novamente disputando uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.
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